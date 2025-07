Adidas melhora lucro e receita, mas alerta para possível aumento de preços nos EUA com tarifas

A Adidas divulgou nesta quarta-feira, 30, que o lucro líquido das operações continuadas registrado pela empresa no segundo trimestre do ano foi de 375 milhões de euros, aumento de 77% na comparação com igual período de 2024. Com isso, o lucro por ação básico e diluído das operações continuadas foi de 2,03 euros, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 1,93 euros.

As vendas registradas pela companhia no segundo trimestre de 2025 somaram 5,952 bilhões de euros, um aumento de 2,2% na comparação anual. O resultado, no entanto, veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 6,209 bilhões de euros.

O grupo alemão disse nesta quarta que continua esperando um lucro operacional entre 1,7 bilhão e 1,8 bilhão de euros em 2025. No entanto, a companhia espera que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentem o custo dos produtos da Adidas para os EUA em até 200 milhões de euros durante o restante do ano.

"O ano começou muito bem para nós e normalmente agora estaríamos muito otimistas em nossa perspectiva para o ano inteiro", disse o CEO, Bjorn Gulden. "Sentimos que a volatilidade e a incerteza no mundo não tornam isso prudente."

Por volta das 12h30 (de Brasília), os ADRs da Adidas caíam 11,5% em Nova York.