Ações da China fecham em máxima de 9 meses com investidores afastando riscos tarifários

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em uma máxima de nove meses nesta quarta-feira, com os investidores ignorando as preocupações com as ameaças de tarifas dos Estados Unidos e se posicionando para um mercado em alta há muito esperado.

O índice de Xangai chegou a subir 0,7%, para 3.636 pontos, seu nível mais alto desde outubro de 2024. Com isso, acumula alta de 20% em relação à sua última mínima significativa há três meses, uma definição aceita de mercado em alta.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,17%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,02%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,36%, co os investidores realizando lucros após três semanas consecutivas de ganhos.

Autoridades norte-americanas e chinesas concordaram em buscar uma prorrogação da trégua tarifária de 90 dias na terça-feira, após dois dias do que ambos os lados descreveram como conversas construtivas com o objetivo de neutralizar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"Os investidores estão cada vez mais insensíveis às negociações comerciais entre a China e os EUA e estão prestando mais atenção às questões domésticas", disse Wang Zhuo, sócio da Shanghai Zhuozhu Investment Management.

As baixas taxas de juros estão atraindo os investidores para as ações, especialmente as blue-chips com altos dividendos, enquanto a iniciativa da China de reprimir a concorrência excessiva em alguns setores está melhorando as perspectivas de lucros corporativos, disse Wang.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,05%, a 40.654 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,36%, a 25.176 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,17%, a 3.615 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,02%, a 4.151 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,74%, a 3.254 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,12%, a 23.461 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,24%, a 4.219 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,60%, a 8.756 pontos.