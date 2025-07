Mulher morre e piloto é preso após acidente com moto por app na Grande SP

Do UOL, em São Paulo

Uma passageira de moto por aplicativo morreu atropelada por um caminhão após acidente ontem em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O motociclista, que não tinha CNH, foi preso.

O que aconteceu

Vítima, Maria Cícera dos Santos, 43, caiu da garupa quando moto tombou e foi atropelada por um caminhão. O caso aconteceu de manhã, na avenida Victório Fornazaro, perto da divisa de Carapicuíba com Barueri.

Motociclista disse à polícia que a moto foi atingida por outro veículo antes de tombar. A versão de uma testemunha no local do acidente, porém, foi de que ele teria se desequilibrado sozinho e caído.

O piloto foi levado ao hospital e, em seguida, à delegacia. No local, ele contou que pediu para amigos recolherem a moto, já que ele não tinha carteira de habilitação e estava usando o veículo da mãe, que não sabia sobre o "empréstimo".

Maria Cícera dos Santos, 43, morreu atropelada por caminhão após acidente com moto de app Imagem: Reprodução/TV Globo

Homem contou à polícia que comprou uma conta falsa no aplicativo 99 para trabalhar. Ele disse que achou o anúncio no Facebook e pagou R$ 250 pela conta, que tinha a foto dele, mas os dados de outra pessoa, segundo o depoimento. Ele afirmou, ainda, que trabalhava como entregador de delivery à noite e como mototáxi de dia.

Após o depoimento, ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele também foi autuado por falsidade ideológica, condução sem habilitação, alteração de local de acidente e apreensão de veículo.

O UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa do motociclista. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Perfil do motorista responsável pela conta foi bloqueado definitivamente, diz 99. Ao UOL, a companhia afirmou que "possui tolerância zero para fraudes" e que os perfis de motoristas parceiros são "exclusivos e intransferíveis". A companhia não explicou quais medidas de segurança são tomadas para garantir que os perfis não sejam vendidos ou alugados, mas informou que "busca contato com os familiares da vítima para oferecer suporte integral".

O serviço de mototáxi e moto por aplicativo é autorizado em Carapicuíba e em outras 36 cidades da Grande São Paulo. O UOL buscou a prefeitura para saber como funciona o monitoramento de acidentes e a segurança dos passageiros no município, mas não teve retorno até o momento.