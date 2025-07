Zema defende usar anistia a Bolsonaro em negociação sobre tarifaço dos EUA

Romeu Zema (Novo) defendeu colocar a anistia a Jair Bolsonaro (PL) na mesa de negociações sobre o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Em entrevista hoje ao UOL News, o governador de Minas Gerais voltou a criticar a atuação do governo Lula (PT) nas tentativas de resolver o impasse.

Isso sim deve ser colocado na mesa [a anistia a Bolsonaro]. Esse é um dos motivos da retaliação americana e está muito claro.

Vimos nos últimos dias editoriais do Estadão e d'O Globo e manifestações de ex-ministros e ex-presidentes do Supremo contra os excessos que estão sendo cometidos principalmente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro .

Seria muito bom termos uma revisão da condução desse processo. Da forma como isso está sendo feito, está claríssimo que estamos ferindo a nossa Constituição. A forma como o processo do presidente Lula foi conduzido foi totalmente diferente da maneira da ação contra Bolsonaro.

Nessa situação atual, um ministro está chamando todas as decisões para si. É algo que realmente afronta o direito de se defender. Hoje, há claramente uma perseguição política. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

Zema considerou que o governo Lula não se esforçou o suficiente para evitar o tarifaço de Trump. O governador também criticou a ação do Brics e avaliou que o bloco "não agrega nada ao Brasil".

Tudo isso está acontecendo devido à inabilidade do nosso governo federal, principalmente do presidente Lula, que tem atacado um dos maiores clientes do Brasil e se aliado a detratores dos EUA. Tudo isso tem contribuído para que houvesse essa retaliação. Era questão de tempo.

Eu, que venho do setor privado, sei que você precisa tratar bem o cliente sempre. Não precisa concordar com ele ou questioná-lo sobre o que faz na casa dele. Parece que o presidente foi muito infeliz nessas últimas colocações, questionando o dólar e uma série de questões dos EUA.

Parece-me que o Brics está querendo questionar tudo. É um grupo que também desagrada muito aos americanos e não agrega nada ao Brasil. Não estamos falando de países com a mesma cultura que a nossa, cristãos, democráticos. É um aglomerado de países que parece querer questionar a ordem mundial sem ter nenhuma proposta concreta. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

Zema: Brasileiros não podem ficar abaixo do interesse de Eduardo Bolsonaro

Zema condenou a ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para atrapalhar as negociações sobre o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil.

Não posso concordar de forma alguma com essa posição dele. Eu o respeito, mas é uma posição que, na minha opinião, a maioria dos brasileiros não concorda.

O interesse do Brasil, e estamos falando de 210 milhões de brasileiros, não pode ficar abaixo de um interesse de uma pessoa específica, quem quer que seja ela.

Respeito o deputado e sei que ele está passando por um momento muito difícil, com a família sendo perseguida e ele proibido de se comunicar com o pai e com suas contas bloqueadas. Mas nada justificaria uma manifestação contra o Brasil e milhões de brasileiros que dependem dos seus empregos e dessas exportações. Romeu Zema (Novo), governador de MG

Veja a íntegra do programa: