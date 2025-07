Visa supera em lucro e vendas no 3º trimestre fiscal com gasto resiliente do consumidor

A Visa apresentou nesta terça-feira, 29, um lucro líquido de US$ 5,3 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,98, acima da previsão dos analistas da FactSet de US$2,85.

A receita no mesmo período foi de US$ 10,2 bilhões, enquanto os analistas esperavam US$ 9,87 bilhões.

A Visa também informou que o volume global de pagamentos - a soma de todas as compras feitas com cartões da marca - aumentou 8% em relação ao ano anterior.

"O gasto do consumidor permanece resiliente, com força contínua no crescimento discricionário e não discricionário nos EUA", disse o CEO da empresa, Ryan McInerney.

Às 17h30 (de Brasília), as ações da Visa cediam 2,70% no after hours.