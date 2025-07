Vídeo distorce fala de Lula para atribuir a ele ataque à democracia

Conteúdo viral editado tenta transformar discurso de defesa da democracia em ataque às eleições.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não defendeu menos eleições nem deu "sinais de que não irá deixar a presidência", como afirma um vídeo viral publicado no TikTok e no X. A alegação distorce um trecho do discurso lido por Lula durante declaração à imprensa após a reunião de alto nível "Democracia Sempre", realizada em Santiago, no Chile, em 21 de julho de 2025.

Na fala, Lula afirma que "cumprir o ritual eleitoral a cada quatro ou cinco anos não é mais suficiente", o que foi posto de forma enganosa a fim de acusar o presidente de atacar as eleições. No discurso, o presidente defende que a democracia precisa ser fortalecida com participação contínua da sociedade e governança digital mais transparente, sem colocar em dúvida a importância das eleições ou a alternância de poder.

A publicação nas redes recorta o discurso, omite o contexto completo e induz o espectador ao erro ao apresentar uma interpretação alarmista e desconectada do conteúdo original. Não há, no pronunciamento, qualquer sugestão de ruptura democrática ou tentativa de permanecer no cargo além dos limites constitucionais.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O post foi feito por um perfil no TikTok com mais de 44 mil seguidores. Até a publicação desta verificação, o vídeo analisado acumula cerca de 212 mil visualizações, 4 mil curtidas, 850 comentários, 555 salvamentos e mais de 2 mil compartilhamentos. No X, onde foi reproduzido, o vídeo teve 115 mil visualizações.

O perfil no TikTok costuma publicar conteúdos relacionados a política nacional e internacional. Muitos vídeos são críticos a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, frequentemente com acusações direcionadas a ambos.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação investigada recorre a táticas clássicas de manipulação para induzir o público ao erro. O principal recurso utilizado é o recorte de contexto, no qual apenas um trecho do discurso é isolado e apresentado de forma distorcida, sem considerar o conteúdo completo da fala.

Outra estratégia é o uso de afirmações categóricas sem evidência, que transformam interpretações em verdades aparentes. Ao afirmar que Lula "defende menos eleições", a publicação parte de distorção e a apresenta como um fato, mesmo que o presidente nunca tenha dito isso explicitamente.

A frase do discurso "cumprir o ritual eleitoral a cada quatro ou cinco anos já não é suficiente" foi usada como base para essa alegação, mas seu sentido real era o de destacar que a democracia vai além das eleições periódicas. Isso fica claro ao analisar o contexto completo do discurso de Lula.

Por fim, a publicação explora uma narrativa simplificada, em que o presidente aparece como uma ameaça direta à democracia, sem espaço para nuances. Esse tipo de enquadramento, "ou está com a democracia, ou contra ela", reforça divisões, favorecendo a disseminação da desinformação.

Declaração de Lula à imprensa

O Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, foi bombardeado em 11 de setembro de 1973 durante o golpe militar que depôs o presidente Salvador Allende e deu início à ditadura de Augusto Pinochet. Ali, Lula deu início ao discurso destacando a carga simbólica do local. Ele lembrou que "a democracia chilena sofreu um dos atentados mais sangrentos da história da América Latina".

Na sequência, ele afirma que o "sistema político e os partidos caíram no descrédito", o que exigiria um fortalecimento das instituições democráticas. Para isso, Lula enfatizou a necessidade de "participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado" na defesa da democracia, afirmando que essa defesa "não cabe somente aos governos".

O presidente falou sobre a urgência da "regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação", argumentando que "a chave para um debate público livre plural é a transparência de dados e uma governança digital global".

Em seguida, o discurso do presidente abordou a luta contra todas as formas de desigualdade, seja social, racial ou de gênero, e a importância da "justiça tributária" para que os "super ricos" arquem com sua parte do esforço. Em sua fala, a crise ambiental e a necessidade de um "novo modelo de desenvolvimento" também foram mencionadas como essenciais para resgatar a legitimidade das democracias.

Por fim, Lula destacou o papel da América Latina e Caribe como "força positiva na promoção da paz no diálogo e no reforço ao multilateralismo", e a importância de atuar em conjunto com a Espanha e a Europa diante do extremismo.

Discurso do presidente Lula no site do Governo Federal.

Este conteúdo foi investigado por Jornal do Commercio. A investigação foi verificada por Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. A checagem foi publicada o site do Projeto Comprova em 24 de julho de 2025.