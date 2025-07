Uribe, de guerrilheiro a primeiro ex-presidente da Colômbia condenado

Com seu punho de ferro contra as guerrilhas, o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe acumulou uma popularidade à prova de balas. Mas uma condenação histórica abala o líder da direita questionado por seus supostos vínculos com paramilitares.

O político que governou o país entre 2002 e 2010 foi declarado culpado de subornar testemunhas para que testemunhassem a seu favor sobre sua participação nestes esquadrões de extrema direita. É o primeiro ex-presidente do país condenado pela Justiça penal.

Filho de um fazendeiro e nascido há 73 anos em Medellín, Uribe chegou ao poder quando o país estava em chamas em meio ao confronto entre guerrilheiros, paramilitares e forças do Estado.

Conseguiu uma questionada reforma constitucional que lhe permitiu se reeleger e governar por oito anos consecutivos, nos quais se tornou o algoz das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que ele acusa de terem matado seu pai.

De fala pausada e oratória convincente, também é conhecido pelas declarações calorosas e uma famosa chamada telefônica vazada para a imprensa, na qual insulta seu interlocutor e ameaça agredi-lo.

Com o apoio dos Estados Unidos, tendo o Plano Colômbia como braço financeiro e militar, lançou uma ofensiva sem precedentes contra as Farc.

Ele também foi senador (1986-1994 e 2014-2020) e governador do departamento de Antioquia (1995-1997).

Ao mesmo tempo em que melhorou a percepção de segurança, seu governo foi questionado por milhares de assassinatos cometidos por militares durante a luta contra as guerrilhas.

Foram documentados mais de 6.000 "falsos positivos", civis assassinados e vestidos como guerrilheiros para inflar resultados de combate e receber recompensas.

Das oito milhões de vítimas do conflito armado ? entre deslocados, mortos e feridos ?, 40% foram registradas durante seu mandato.

- Líder da direita -

Com uma popularidade em torno de 80% durante seu governo, Uribe deixou o poder em 2010, depois que a Justiça vetou um referendo para se candidatar a um terceiro mandato consecutivo.

Posteriormente, retornou ao Congresso e quebrou recordes: em 2018 se tornou o senador mais votado na história da Colômbia e prometeu servir ao país "até o último dia" de sua vida.

Assim, reafirmou-se como pai da direita moderna à frente do partido Centro Democrático, de oposição e berço de seus herdeiros políticos.

Apesar dos escândalos de corrupção, espionagem e vínculos com paramilitares que envolvem seu círculo próximo, em março acumulava uma popularidade de 52%, segundo uma pesquisa da Bloomberg.

O ex-presidente pode enfrentar uma pena de até 12 anos de prisão.

- "Medo" -

Uribe é uma figura que divide os colombianos. Mas até os mais críticos enxergam seu papel essencial na desmobilização das Farc após oito anos de combate implacável.

De origem liberal e formado em Direito, tendo estudado em Harvard, ele chegou ao poder no primeiro turno eleitoral com um discurso radical.

O conflito interno havia entrado em um período crítico devido ao fracasso de uma tentativa de paz com as Farc, o avanço paramilitar e o florescente tráfico de drogas.

"Uribe soube aproveitar o medo que a sociedade colombiana sentia diante da violência e da insegurança para legitimar um projeto político baseado na mão firme do Estado", que chamou de "segurança democrática", diz a cientista política da Universidade dos Andes, Laura Wills-Otero.

Sobreviveu a 15 atentados. No dia de sua posse, as Farc atacaram a sede presidencial com foguetes.

Sempre protegido por um forte esquema de segurança, é reservado sobre sua vida familiar. É casado e tem dois filhos.

