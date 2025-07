Trump nega viagens para ilha de Epstein e acusa Clinton de visitar local

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que nunca visitou as ilhas particulares do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade e falecido em 2019.

O que aconteceu

Donald Trump falou sobre sua relação com Jeffrey Epstein durante sua viagem à Escócia, no último fim de semana, onde se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Questionado pelos jornalistas se já havia viajado para as ilhas do bilionário, Trump negou que tenha ido ao local alguma vez.

Eu nunca fui à ilha, e Bill Clinton supostamente foi lá várias vezes. Nunca tive o privilégio de ir à ilha dele e recusei o convite, mas muita gente em Palm Beach foi convidada para a ilha dele

Donald Trump, presidente dos EUA

O questionamento sobre uma possível viagem do presidente americano surgiu porque seu nome apareceu em registros de voo de Epstein. Antes de ser presidente, Trump manteve uma amizade com o bilionário e seu nome aparece sete vezes nesses registros, entre os anos de 1993 e 1997.

O presidente americano deu uma versão diferente da divulgada pela Casa Branca para o fim do relacionamento entre os dois. Assessores disseram que Epstein foi proibido de frequentar o clube de Trump em Mar-a-Lago "por ser um esquisitão", mas o presidente disse que Epstein foi colocado em uma lista negra porque contratou alguns de seus funcionários.

Durante anos, eu não quis falar com Jeffrey Epstein. Eu não falava porque ele fez algo inapropriado. Ele contratou ajudantes, e eu disse: 'Nunca mais faça isso'. Ele roubou pessoas que trabalhavam para mim. E eu o expulsei, persona non grata

Donald Trump, presidente dos EUA

Relembre o caso Jeffrey Epstein

Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.

Jeffrey se livrou de pegar prisão perpétua. O bilionário fechou um polêmico acordo que o livrou de ficar encarcerado pelo resto da vida e fez com que ele fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Enquanto preso, podia sair para trabalhar seis dias por semana.

Ele voltou a ser preso em 2019 acusado de tráfico sexual. Jeffrey foi acusado de traficar dezenas de meninas, de explorá-las e abusá-las sexualmente. Desse caso, o bilionário se declarou inocente e sempre negou as acusações. Após um mês na cadeia, ele foi encontrado na cela e foi declarado morto aos 66 anos. A causa da morte foi suicídio.