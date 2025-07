Trump inaugura novo campo de golfe na Escócia e volta para casa de olho no Oriente Médio

Por Andrea Shalal e Alistair Smout

ABERDEEN, Escócia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou formalmente um novo campo de golfe em sua extensa propriedade na Escócia, nesta terça-feira, dizendo que jogaria uma rápida partida antes de voltar para casa para se concentrar em lidar com as crises no Oriente Médio e em outros lugares.

Trump, encerrando uma visita de cinco dias à Escócia, foi acompanhado por ex-jogadores de futebol, golfistas e líderes empresariais para uma primeira partida de golfe em seu segundo campo de golfe de 18 buracos no Trump International, perto de Aberdeen, na Escócia.

Inicialmente anunciada como uma visita particular, a viagem rapidamente se transformou em uma missão diplomática, incluindo um acordo comercial selado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reuniões bilaterais com autoridades britânicas e telefonemas com o objetivo de pôr fim a uma guerra nascente entre o Camboja e a Tailândia.

Durante uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na segunda-feira, Trump aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em relação ao agravamento da crise de fome no enclave palestino de Gaza, devastado pela guerra.

Questionado no evento de terça-feira sobre o que diria a Netanyahu, Trump declarou que estava tentando "esclarecer as coisas".

Durante suas conversas com Starmer, Trump disse que discordava da avaliação de Netanyahu de que não havia fome em Gaza, ao mesmo tempo em que deu ao presidente russo Vladimir Putin um prazo muito mais apertado para fazer progressos no sentido de acabar com a guerra na Ucrânia.

Ladeado por seus dois filhos, Eric Trump e Donald Trump Jr., e com vários netos por perto, Trump elogiou a beleza do novo campo de golfe nas dunas do nordeste da Escócia, antes de dar a primeira tacada.

"Estou ansioso para jogar hoje. Vamos jogar rapidamente e depois volto para Washington D.C. e apagamos incêndios em todo o mundo", afirmou ele em uma cerimônia de inauguração do novo campo, aludindo em parte a um cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja.

"Paramos uma guerra -- já paramos cerca de cinco guerras. Portanto, isso é muito mais importante do que jogar golfe."

Várias nações indicaram Trump para o Prêmio Nobel da Paz, uma mensagem endossada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma postagem nas redes sociais nos últimos dias.

Os jogadores de golfe Paul McGinley e Rich Beem deram a tacada inicial com Trump e seu filho Eric, e uma mistura eclética de figuras notáveis seguiu-se.

O ex-atacante do Chelsea e do Milan e maior goleador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, que agora é o presidente da associação de futebol de seu país, foi um dos convidados, assim como os ex-jogadores de futebol Robbie Fowler, Gianfranco Zola e Jim Leighton.

O primeiro-ministro escocês, John Swinney, que se reuniu com Trump na terça-feira, também compareceu, juntamente com Adrian Mardell, presidente-executivo da Jaguar Land Rover, e Alastair King, lorde prefeito de Londres, que representa o setor financeiro britânico.

(Reportagem de Andrea Shalal em Edimburgo, Alistair Smout em Londres e Evelyn Hockstein em Aberdeen)