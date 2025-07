Trump diz que irá impor sanções à Rússia se guerra não acabar em 10 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Rússia tem dez dias para encerrar a guerra na Ucrânia. Caso não haja progresso, o republicano declarou que vai aplicar tarifas contra Moscou.

O que aconteceu

Inicialmente, Trump havia dado um prazo de 50 dias para o governo de Vladimir Putin selar o acordo de paz. Hoje, no entanto, o presidente americano reduziu esse prazo para dez dias. "Estou dando dez dias para o Putin a partir de hoje", disse Trump, durante visita à Escócia.

O prazo termina em 8 de agosto. O presidente dos EUA afirmou que não estava preocupado com o potencial impacto das sanções russas no mercado ou nos preços do petróleo, prometendo aumentar a produção nacional de petróleo para compensar qualquer impacto.

Novo prazo sugere que Trump está preparado para prosseguir com sua ameaça de sanções. "Não sei se isso afetará a Rússia, porque [o presidente russo Vladimir Putin] quer, obviamente, provavelmente continuar a guerra", declarou. "Mas vamos impor tarifas e todas as outras coisas que vocês impõem".

Trump declarou também que Moscou ainda não respondeu à sua ameaça tarifária. Ele foi questionado pela imprensa sobre uma possível conversa com Putin, mas ressaltou que não há interesse de sua parte. "Não estou mais tão interessado em conversar com Putin".

Ameaça de 'tarifas severas' à Rússia

Objetivo é sufocar economicamente o país, já sujeito a duras sanções ocidentais. As tarifas secundárias são impostas a outros países ou entidades que mantêm comércio com uma nação sancionada, neste caso a Rússia. Trump não mencionou o Brasil em sua ameaça, mas o país é grande comprador de itens como fertilizantes e óleo diesel russos.

Republicano iniciou o segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia. Mas nas últimas semanas expressou sua crescente frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, e no domingo já havia insinuado que estaria disposto a endurecer as sanções contra a Rússia.

Presidente declarou estar "muito, muito infeliz" com a Rússia e "decepcionado" com Vladimir Putin. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o americano.

Presidente da Ucrânia apoia projeto de lei para aplicar sanções contra Rússia. Volodimir Zelensky declarou que o projeto legislativo "é exatamente o tipo de apoio que pode aproximar a paz e fazer com que a diplomacia não seja vazia". A ofensiva russa contra a Ucrânia se tornou mais intensa nas últimas semanas, coincidindo com o impasse das negociações promovidas pelos Estados Unidos para conter os combates.

Forças russas ocupam atualmente quase 20% da Ucrânia. Moscou reivindica a anexação de quatro regiões ucranianas, além da península da Crimeia, conquistada em 2014.

*Com AFP e Reuters