Trump decidirá sobre acordos comerciais até sexta, diz secretário de Comércio dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará suas decisões sobre acordos comerciais nesta semana, mesmo que as negociações separadas com a China e a União Europeia continuem, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, nesta terça-feira, antes do prazo de 1º de agosto imposto por Trump para a entrada em vigor de tarifas comerciais.

As autoridades dos EUA e da União Europeia ainda estão discutindo as tarifas de aço e alumínio, bem como as regulamentações de serviços digitais, seguindo a estrutura de um acordo entre as partes anunciado no domingo, disse Lutnick à CNBC em uma entrevista, acrescentando que as negociações com a China também são "algo próprio".

"Mas, para o resto do mundo, teremos tudo pronto até sexta-feira", disse ele na entrevista.

Perguntado sobre as incertezas remanescentes em torno do acordo entre os EUA e a UE, Lutnick disse que Trump está trabalhando "para fazer as coisas agora"

Ele disse que os produtos farmacêuticos foram uma parte fundamental do acordo com a UE, de modo que os medicamentos fabricados nos países europeus -- que abrigam vários dos principais fabricantes de medicamentos -- teriam seus produtos incluídos na tarifa de 15%.

"Era importante para eles que os produtos farmacêuticos fizessem parte do acordo com 15%, porque o presidente Trump apresentará nas próximas duas semanas sua política farmacêutica, e ela será mais alta", disse ele.

(Reportagem de Susan Heavey e Andrea Shalal)