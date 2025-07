Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços

Por David Gaffen e Marleen Kaesebier

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aplicando suas tarifas. As empresas estão deixando claro como pretendem lidar com isso -- repassando-as aos consumidores norte-americanos.

Durante os últimos meses, grandes varejistas e fabricantes de produtos de consumo advertiram que as taxas sobre produtos importados pressionariam suas operações, forçando-os a escolher entre lucros menores e o repasse de custos mais altos aos clientes.

No caso da Procter & Gamble e de outras empresas, trata-se de ambas as coisas.

Na terça-feira, a gigante do setor de embalagens, que fabrica produtos básicos para o lar, desde papel toalha até detergente, publicou uma projeção negativa para 2025 e enviou uma mensagem a grandes varejistas, como o Walmart, informando que teria de aumentar os preços de alguns produtos nos EUA a partir da próxima semana.

Esse desafio enfrentado pelas empresas nos próximos trimestres provavelmente será transmitido aos consumidores comuns. A P&G disse que aumentaria os preços de cerca de um quarto de seus produtos nos EUA para ajudar a compensar o custo das novas tarifas.

Os aumentos de preços estão na faixa de um dígito médio em todas as categorias, disse um porta-voz da empresa.

Embora os índices acionários tenham atingido recordes de alta este ano, com base em investimentos maciços em ações de tecnologia, muitos dos líderes de consumo tiveram dificuldades.

Desde os anúncios das tarifas do "Dia da Libertação" de Trump em 2 de abril, as ações da P&G caíram 19%; a Nestlé caiu 20%; a Kimberly-Clark perdeu 11% e a PepsiCo caiu quase 7%, enquanto o índice de ações de referência S&P 500 ganhou mais de 13%.

As empresas de bens de consumo, alimentos e bebidas têm enfrentado dificuldades com vendas fracas desde a pandemia, uma vez que os compradores têm resistido aos preços cada vez mais altos de alimentos de marcas famosas. A Nestlé disse na semana passada que os consumidores na América do Norte continuavam cautelosos em pagar mais na caixa registradora.

Mais aumentos de preços aprofundarão as preocupações dos investidores sobre como as grandes marcas estão enfrentando o desafio combinado de consumidores mais econômicos e custos elevados criados pela guerra comercial de Trump.

“Você verá empresas como Walmart, Amazon e Best Buy sendo obrigadas a repassar aumentos de preços aos consumidores”, disse Bill George, ex-chairman e CEO da Medtronic e pesquisador de educação executiva na Harvard Business School.

"A Main Street ainda não viu as consequências do aumento das tarifas - e elas vão aumentar."

Entre 16 e 25 de julho, as empresas no rastreador de tarifas globais da Reuters disseram que esperavam perder um total de US$7,1 bilhões a US$8,3 bilhões no ano inteiro.

A GM, a Ford e outras montadoras absorveram o custo das tarifas -- totalizando bilhões de dólares -- até o momento.

Muitas empresas enviaram mais mercadorias e matérias-primas para os EUA antes do início das tarifas. Economistas e analistas consideram que esse acúmulo ajudou algumas empresas a adiar o aumento dos preços até o final do ano e explica por que as tarifas ainda não apareceram nos dados de inflação dos EUA.

Andrew Wilson, vice-secretário geral da Câmara de Comércio Internacional, estima que a inflação será sentida quando as empresas tiverem esgotado seus estoques, mas isso pode não ocorrer até o quarto trimestre ou primeiro trimestre do próximo ano.

Outras empresas, como a EssilorLuxottica, fabricante do Ray-Ban, já aumentaram os preços.

A Swatch, fabricante suíça de relógios e joias, aumentou os preços em cerca de 5% depois que Trump anunciou as tarifas em abril, com "impacto zero" sobre as vendas, disse recentemente o presidente-executivo Nick Hayek à Reuters.

Marcas de alta qualidade, como os relógios Tissot, são menos sensíveis a aumentos de preços. Os clientes que desejam comprar um relógio caro também podem comprar no exterior quando viajam, onde os impostos são mais baixos, disse ele.

"Não se pode fazer isso com carros. Não é possível fazer isso com máquinas. Mas você pode fazer isso com relógios. Portanto, não é tão problemático para nós", disse ele.

(Reportagem de David Gaffen, em Nova York, e Marleen Kaesebier, em Gdansk)