Trump anunciará tarifas sobre fármacos nas próximas 2 semanas e serão massivas, diz Lutnick

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas sobre produtos farmacêuticos serão anunciadas nas próximas duas semanas e serão "massivas" para empresas que não tenham fábricas estabelecidas no país. Em entrevista a CNBC na manhã desta terça-feira, 29, o secretário também comentou os acordos comerciais alcançados pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Esses acordos normalmente levam décadas, mas Trump trabalha com tempo diferente e quer acordos feitos agora", disse, ressaltando que o prazo final para imposição de tarifas continua sexta-feira, 1º de agosto.

Lutnick reiterou que os países precisam de maior celeridade nas negociações e abrir completamente seus mercados. "O preço para o comércio com os EUA é claro", pontuou. Segundo ele, a decisão final sobre aqueles que conseguirão acordo ou terão tarifas automaticamente estabelecidas caberá a Trump, incluindo no caso da Índia.

O secretário, contudo, reconheceu que os EUA podem reconsiderar e isentar bens incapazes de "crescer" em solo americano, como café, cacau e outros recursos naturais.

Lutnick voltou a afirmar que as tarifas são necessárias para corrigir injustiças no comércio. "Tudo que Trump disse é verdade, podemos ver isso agora", alegou.

Em relação a União Europeia (UE), o secretário comemorou o acordo e, ao ser questionado, disse ainda pretender conversar com o bloco para eliminar impostos sobre serviços digitais.