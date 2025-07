Disputa com Trump custaria até R$ 3 bilhões a Harvard, segundo jornal

A Universidade Harvard aceitou discutir com o governo dos EUA os termos de um acordo que inclui o pagamento de cerca de R$ 2,8 bilhões (ou US$ 500 milhões) para encerrar uma disputa judicial. A informação é do jornal New York Times.

O que aconteceu

Casa Branca acusa Harvard de violações de direitos civis. O valor é mais do que o dobro do que foi pedido para a Universidade de Columbia. Na semana passada, a instituição concordou em desembolsar cerca de R$ 1 bilhão para encerrar um processo em que é acusada de antissemitismo.

Termos do acordo não são públicos. Também ainda não se sabe qual será o destino do dinheiro.

"Proposta do governo é simples e de senso comum", disse ontem o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields. "Não permita que o antissemitismo domine seu campus, não infrinja a lei e proteja as liberdades civis de todos os alunos", completou.

A Casa Branca está confiante de que Harvard vai acabar concordando e apoiando a visão do presidente e, por meio de conversas e negociações de boa-fé, um bom acordo é mais do que possível.

Porta-voz do governo dos EUA, Harrison Fields

Trump quer usar acordo com Columbia como modelo

Próprio presidente dos EUA, Donald Trump, deu declaração nesse sentido. O texto assinado na semana passada, porém, vai muito além do combate ao antissemitismo.

Harvard já se posicionou contra intermediadores externos nas negociações. Conforme o New York Times, a universidade alegou que a exigência — aceita por Columbia — violaria a liberdade acadêmica.

Nenhum governo, independentemente do partido no poder, deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem elas podem admitir e contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa elas podem seguir.

Presidente de Harvard, Alan M. Garber, em nota divulgada em abril

Texto assinado com Columbia, no entanto, veta interferência do governo. Conforme determinado, nenhuma das parte do acordo "deveria ser interpretada como dando aos EUA autoridade para ditar a contratação de professores, de universidades, as decisões de admissão ou o conteúdo do discurso acadêmico".

Governo se comprometeu a retomar distribuição de verbas federais a Columbia. No caso de Harvard, cerca de 11% da receita de pesquisas é patrocinada pela administração federal.

Medidas promovidas por Trump podem afetar orçamento da universidade em cerca de R$ 5,6 bilhões por ano, acusou a instituição em memorando. Dentre as determinação de Washington que impactariam Harvard estão o aumento no imposto sobre fundos patrimoniais — a instituição tem um fundo patrimonial avaliado em cerca de R$ 300 bilhões — e o corte no financiamento de bolsas.

Queda de braço: Trump vs Harvard

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump acusa a universidade de promover a ideologia "woke". O termo é usado de forma pejorativa pela extrema-direita para se referir a políticas de promoção de diversidade.

Presidente também a acusa de não proteger estudantes judeus e israelenses. Conforme Trump, esses alunos foram colocados em risco durante manifestações no campus a favor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Governo dos EUA deixou de pagar a Harvard cerca de R$ 14,4 bilhões em subsídios e proibiu matrícula de estudantes estrangeiros. A universidade contestou essas medidas na justiça.

Chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, anunciou na semana passada que a Casa Branca investigará Harvard. Segundo ele, o governo vai apurar se a universidade "cumpre com todas as regulações" e conduz "seus programas de forma a não prejudicar os objetivos da política externa e nem comprometer os interesses de segurança nacional dos EUA".

*Com informações da AFP.