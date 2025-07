Vale o 'hype'? Testamos tônico, séruns e creme para os olhos da Glow Recipe

Se você é fã de skincare como eu, já deve ter ouvido falar na Glow Recipe. A marca, que nasceu nos Estados Unidos, ficou famosa por unir fórmulas potentes com ativos naturais e um design que brilha aos olhos de adolescentes e até de adultas: é colorido, moderno e digno de ficar exposto na penteadeira.

Porém, mais do que pela estética, a marca conquistou por seus produtos veganos, cruelty-free e sem ingredientes agressivos, com foco em proporcionar uma pele "glow", ou seja, com brilho natural, saudável e bem cuidada.

Por muito tempo, era o tipo de marca que só se conseguia ter acesso viajando ou pedindo para alguém trazer de fora. Então, imagine minha empolgação quando a Glow Recipe chegou oficialmente no Brasil, em outubro de 2024. Mas será que os produtos valem a pena? Testamos um tônico, dois séruns e um creme para os olhos, e o resultado você confere a seguir:

Tônico Watermelon Glow PHA + BHA

Tônico Watermelon Glow PHA + BHA, Glow Recipe Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Esse foi meu primeiro produto da marca, e posso dizer com tranquilidade que ele entrou para minha rotina e não sai mais. Ele tem uma textura viscosa, quase gelificada, que dá uma sensação imediata de frescor e hidratação na pele. A fragrância é frutada, com um fundinho herbal, graças ao pepino e à água de cacto.

O que gostei

Hidratação. O produto hidrata sem pesar graças à glicerina e ao ácido hialurônico.

Melhora a pele. Ele reduz poros e melhora a textura da pele. Depois de algumas semanas, vi diferença inclusive nas espinhas.

Calmante e eficaz. A melancia e a água de cacto ajudam a acalmar a pele irritada ou sensibilizada.

Vegano e cruelty-free. Também é sem álcool, parabenos, silicones ou fragrâncias artificiais.

Design. O potinho rosa já virou decoração da penteadeira.

Pontos de atenção

Textura mais densa. Quem tem pele muito oleosa pode estranhar a textura mais densa no começo, mas ela absorve bem após alguns segundos.

Fragrância. Algo que me decepcionou foi o cheiro. Via todo mundo elogiando o aroma da melancia, mas para mim, o cheiro não agradou e não lembra a fruta.

Dew Drops Sérum Iluminador

Dew Drops Sérum Iluminador, Glow Recipe Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Esse produto virou febre por um motivo: dá um "glow" sem exagero. Com textura leve e efeito molhado natural, o Dew Drops funciona como skincare e make ao mesmo tempo. Dá para usar antes do hidratante, como primer ou até no final da maquiagem para um toque "glow" no ponto alto do rosto.

O que gostei

"Glow" natural. É imediato e com efeito "acordei radiante".

Hidrata e trata. As duas funções são possíveis, pois sua fórmula possui melancia, niacinamida e ácido hialurônico.

Textura leve. Não é pegajosa e some na pele em segundos.

Multifuncional. Pode ser usado como primer, iluminador ou só como skincare.

Vegano e cruelty-free. Também é livre de ingredientes agressivos.

Pontos de atenção

Efeito na pele. O efeito iluminado pode incomodar quem prefere um visual mais matte. Não é oleoso, mas realmente dá um "glow".

Não tem cobertura. Não é uma maquiagem com cor, então, quem espera isso pode se frustrar.

Hue Drops Sérum Bronzeador

Hue Drops Sérum Bronzeador, Glow Recipe Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Pense no Dew Drops, mas com um toque de bronzeado sutil. O Hue Drops mantém os benefícios de hidratação e tratamento da fórmula original, mas adiciona um tom dourado para realçar o viço da pele e bronzear o rosto.

O que gostei

Uniformiza a pele. Além de proporcionar uma hidratação na pele, o produto também uniformiza o tom. Traz, ainda, o mesmo "glow" do Dew Drops, mas com um "upgrade" dourado.

Toque de bronzeado natural. Não fica com tom laranja. Costumo tomar sol no corpo, mas não no rosto, o que o deixa mais branco. Esse produto salva nesse quesito.

Não precisa usar com maquiagem. Só ele e protetor solar e você está pronta.

Pontos de atenção

Falta de tons. O tom é universal, mas pode não aparecer tanto em peles mais escuras ou muito claras. Seria ótimo se tivesse variações.

Pode manchar. Isso pode ocorrer se o produto não for passado com atenção e corretamente. A mão fica bem manchada, então é preciso sempre aplicar com uma esponja.

Creme para olhos Guava C Bright Eye Gel Cream

Creme para olhos Guava C Bright Eye Gel Cream, Glow Recipe Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Com vitamina C encapsulada, ele promete clarear olheiras, firmar e dar aquele efeito "acordada".

O que gostei

Fórmula. O produto tem vitamina C encapsulada, prometendo tratar sem irritar a pele, além de niacinamida, cafeína verde e peptídeos para olheiras e bolsas. É vegano e sem fragrância. Realmente vi melhora no aspecto das minhas olheiras com o uso contínuo.

Textura. É leve e de rápida absorção. Não interfere no corretivo.

Forma de uso. Pode ser usado ao redor de todo o olho, inclusive nas pálpebras, o que é raro. Além disso, dá para usar tanto de dia, quanto à noite. No meu caso, funciona bem como primer e o corretivo não craquela.

Pontos de atenção

Preço. É um investimento mais alto para um creme de olhos, mas se a olheira te incomoda, pode valer a pena.

Resultados não são imediatos. Precisa de uso contínuo para que os resultados apareçam.

Pouco produto. Pedi pela internet e fiquei surpresa com o tamanho do frasco. Vem pouquíssimo produto.

Vale a pena?

Sim, vale. A marca não entrega só estética, com frascos bonitos. Ela tem fórmulas conscientes, funcionais e pensadas para todos os tipos de pele, com ingredientes de qualidade, zero crueldade animal e resultados visíveis. O valor, apesar de elevado, pode ser menor até do que outras marcas mais famosas.

