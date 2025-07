Superintendência do Cade aprova contrato de permuta entre Suzano e Eldorado

Brasília, 29 - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o contato entre a Suzano e a Eldorado para permuta de "madeira em pé" referente a florestas plantadas de eucalipto localizadas no Mato Grosso do Sul.A quantidade de m3 de madeira, os hectares das respectivas florestas e o prazo de duração do contrato são de acesso restrito no processo. "Nota-se que a operação é pró-competitiva, pois permitirá que as requerentes tenham insumos de melhor qualidade, necessários para competir no mercado downstream de produção de celulose. A madeira permutada deve ser utilizada pelas requerentes exclusivamente de forma cativa", disseram as empresas ao Cade.