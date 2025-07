Suco de laranja: tarifa dos EUA pode causar perdas de até R$ 4,3 bi, diz CitrusBR

São Paulo, 29 - A tarifa de 50% sobre o suco de laranja brasileiro, prevista para entrar em vigor na próxima sexta-feira (1º), poderá provocar prejuízo anual de até US$ 792 milhões - o equivalente a R$ 4,3 bilhões - ao setor exportador, segundo estimativas divulgadas pela CitrusBR em nota. A associação utilizou dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) para calcular o impacto da medida, que se soma à alíquota adicional de 10% já anunciada em abril.O montante representa aumento de 456% em relação aos impostos pagos durante a safra 2024/25, que alcançaram US$ 142,4 milhões. Considerando os principais destinos internacionais - como Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e China - o total de tributos pagos pelo setor pode saltar de US$ 393,6 milhões para US$ 1,3 bilhão por safra.Atualmente, o Brasil paga uma tarifa fixa de US$ 415 por tonelada para acessar o mercado americano. Com base nas 307.673 toneladas embarcadas na safra encerrada em 30 de junho - cerca de 85 milhões de caixas -, os Estados Unidos representaram 41,7% das exportações do suco brasileiro, com receita de US$ 1,31 bilhão.Mesmo que a nova tarifa de 50% substitua, e não se some, à alíquota de 10%, o impacto ainda seria significativo, com aumento estimado em US$ 635 milhões por safra, alta de 345,8% em relação ao cenário atual, calcula a entidade. O setor teme não haver, no curto prazo, mercados alternativos capazes de absorver os volumes hoje exportados aos EUA.