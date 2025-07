STOXX 600 sobe com balanços e acordo comercial entre EUA e UE em foco

Por Twesha Dikshit

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta terça-feira, impulsionado pelos ganhos da EssilorLuxottica em meio a uma série de resultados corporativos, mesmo com os mercados avaliando as consequências do acordo comercial recém-assinado entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice STOXX 600 avançava 0,89%, a 553,62 pontos.

O índice de referência chegou a subir 0,9% na segunda-feira, atingindo a máxima de quatro meses, mas reverteu o curso e fechou em queda de cerca de 0,2%, com os investidores avaliando o impacto de uma nova taxa de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, que é maior do que os níveis anteriores a 2025.

"A poeira ainda está baixando sobre a forma como o mercado está vendo esse acordo comercial e sua avaliação. Acho que a reação inicial foi principalmente um pouco de alívio", disse Andrea Cicione, chefe de estratégia e de pesquisa da TS Lombard.

"No final das contas, as tarifas são ruins. Antes tínhamos 2,5%, agora são 15%, mas entre 10% e 15% não há um grande problema. Quando o mercado se der conta disso, começará a considerar esse acordo como um compromisso decente."

Antes do prazo final de 1º de agosto para negociações, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que uma taxa geral de 15% a 20% será estendida aos parceiros comerciais que não negociarem acordos separados com os EUA.

As negociações comerciais entre os EUA e a China estavam em foco depois que autoridades de ambos os lados se reuniram na segunda-feira para resolver disputas econômicas, enquanto tentam estender a trégua tarifária anterior por três meses.

As ações do setor aeroespacial e de defesa subiam 1,9% após três dias consecutivos de perdas.

Entre as ações individuais, as ações do grupo EssilorLuxottica saltavam 6%, depois que a empresa relatou um aumento no lucro operacional do primeiro semestre, apesar do impacto tarifário.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,66%, a 9.141 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,32%, a 24.286 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 1,44%, a 7.913 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,17%, a 41.209 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,84%, a 1.340 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,03%, a 7.674 pontos.