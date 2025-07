Starbucks tem receita acima das estimativas com operação na China e estratégia de retomada

Por Savyata Mishra

(Reuters) - A Starbucks superou as estimativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre fiscal, com a estabilização das vendas na China e os investimentos em mão de obra, operações de loja e inovação no cardápio compensando as pressões decorrentes da desaceleração dos gastos do consumidor no mercado doméstico.

As ações da empresa subiam 4,6%, a US$97,02, em negociações voláteis pós-mercado.

A rede está passando por uma grande reformulação de marca sob o comando de Brian Niccol, presidente-executivo que, desde que assumiu o cargo em agosto do ano passado, tem promovido a adoção de um menu simplificado, itens de confeitaria frescos, copos com mensagens escritas à mão e um serviço mais ágil.

Niccol também se comprometeu a aumentar os investimentos em equipe nas mais de 10 mil lojas próprias da Starbucks nos Estados Unidos até o final do verão no hemisfério norte.

A receita líquida da Starbucks foi de US$9,46 bilhões, acima da estimativa dos analistas de US$9,31 bilhões, embora as vendas mesmas lojas tenham caído 2% no trimestre encerrado em 29 de junho, a sexta queda trimestral consecutiva. Analistas esperavam queda de 1,19%, em média, segundo dados compilados pela LSEG.

"O relatório veio menos negativo do que o esperado, devido a alguma força na China, mas ainda é uma história de 'turnaround'. Então, a grande questão para os investidores é se este é o começo do fim dos dados fracos", disse Dave Wagner, gestor de portfólio da Aptus Capital Advisors.

A empresa divulgou lucro de US$0,50 por ação em uma base ajustada, abaixo das estimativas de US$0,65.

A Starbucks disse que US$0,11 de seu declínio no lucro por ação se deve ao custo "significativo" de uma conferência realizada em Las Vegas este ano.

A empresa transportou e hospedou mais de 14.000 gerentes de lojas e líderes de toda a América do Norte para ouvir de executivos o plano "De Volta à Starbucks". Os participantes também assistiram a um show particular de Bruno Mars.

Em seu maior mercado na América do Norte, a queda nas vendas trimestrais no conceito mesmas lojas ficou estável em 2%.

Na China, as vendas comparáveis cresceram 2%. A concorrência intensa de rivais locais como Luckin Coffee e Cotti Coffee, além de consumidores cada vez mais cautelosos, levou a Starbucks a reduzir os preços de algumas bebidas geladas em uma média de 5 iuanes no mês passado.

As visitas de clientes à Starbucks caíram, em média, 0,1% de abril a junho, segundo dados da empresa de pesquisa Placer.ai. Isso representou uma melhora em relação à queda de 0,9% nos três meses anteriores, sugerindo que a iniciativa "De Volta à Starbucks", de Niccol, e as recentes inovações no menu estão começando a impulsionar uma recuperação, disse a Placer.ai.

(Reportagem de Savyata Mishra em Bengaluru e Waylon Cunningham)