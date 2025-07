S&P 500 e Nasdaq atingem novas máximas com balanços corporativos e reunião do Fed em foco

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos recordes de alta nesta terça-feira, com investidores avaliando uma série de balanços e voltando o foco para a tão esperada reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

Às 11h42 (horário de Brasília), O Dow Jones caía 0,22%, a 44.737,26 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,10%, a 6.396,29 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,22%, a 21.224,61 pontos.

A UnitedHealth e Boeing divulgaram resultados trimestrais mistos no dia. A seguradora de saúde UnitedHealth caiu 4,2% depois de uma previsão de lucro decepcionante, enquanto a Boeing perdeu 2,7%, apesar de ter divulgado um prejuízo menor no segundo trimestre.

As ações da UnitedHealth perderam quase metade de seu valor desde o início de 2025. No dia, o índice de saúde ficava atrás de outros setores e caía 1,1%.

Enquanto isso, a United Parcel Service se tornou a mais recente vítima das tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, com as ações caindo 8% depois que a empresa divulgou um lucro do segundo trimestre abaixo do esperado.

O S&P 500 e o Nasdaq foram amplamente ajudados esta semana por um acordo comercial entre os EUA e a UE que reduziu as tarifas pela metade, para 15%, e aumentou as expectativas de mais acordos antes do prazo de 1º de agosto estipulado por Trump. Trump também lançou uma possível "tarifa mundial" de 15% a 20% para os países que não negociarem.

As principais negociações entre os EUA e a China entraram em seu segundo dia em Estocolmo, com as duas principais economias buscando resolver seu conflito comercial e possivelmente estender em 90 a trégua tarifária acertada em maio.

O Fundo Monetário Internacional analisa os detalhes dos acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos nos últimos dias para avaliar seu impacto econômico.

Os balanços dos pesos pesados da tecnologia Meta, Microsoft, Amazon e Apple estão programados para o final desta semana.

O Spotify caía 10% depois que a empresa previu um lucro para o terceiro trimestre abaixo das estimativas.

Enquanto isso, a confiança do consumidor em julho aumentou mais do que o esperado para 97,2. As vagas de emprego nos EUA caíram para 7,437 milhões em junho, segundo dados do Jolts. No entanto, os dados recentes mostraram resiliência no mercado de trabalho, apesar dos sinais iniciais de inflação decorrentes das tarifas.

"Parece que as empresas estão restringindo suas contratações. A proporção que caiu não foi grande, mas não está na direção certa", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners.

O banco central dos EUA deve iniciar sua reunião de política monetária de dois dias no final do dia. Embora se espere que o Fed deixe as taxas inalteradas na quarta-feira, os traders analisarão atentamente os comentários das autoridades monetárias para avaliar o timing de futuros movimentos.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão precificando uma chance de cerca de 63,6% de um corte nas taxas em setembro.