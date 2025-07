Ela encontrou parentes biológicos aos 84: 'Agora temos uma nova família'

A aposentada Leny da Conceição Vaz, 86, se lembra de um fato há 70 anos que lhe acendeu a desconfiança de que era adotada.

"Estava em um ponto de ônibus e, antes de subir, um homem veio e disse, 'sou seu irmão'", conta. "Eu respondi: 'Sou filha única'", lembra Leny.

A porta do coletivo se fechou e Leny nunca mais encontrou o suposto irmão, mas começou a desconfiar de que seus pais poderiam não ser biológicos.

A revelação tardia da adoção

Na escola em que estudava, Leny também ouviu do inspetor certa vez que sua mãe era uma prostituta —mas sem mais explicações. E ela passou a vida sem entender.

Criada desde bebê por Alcides e Isabel, Leny perdeu os dois ainda na adolescência. A partir daí, foi criada por uma irmã de Isabel, em um ambiente rígido.

Aos poucos, aquela fala do ponto de ônibus, o silêncio da família e o comportamento das pessoas à sua volta começaram a se encaixar.

Só aos 50 anos, por meio de uma tia, soube oficialmente da adoção. "Depois de muito insistir, minha tia me disse a verdade, mas que não sabia como eu tinha ido parar com meus pais de criação", afirma Leny.

As lacunas permaneceram. "Meus pais eram o Alcides e a Isabel. Como eu fui doada a eles?", se questionava Leny.

Teste genético uniu famílias

Foi em 2022 que o neto de Leny, o advogado Pedro Vaz Duque, 37, decidiu agir. "Ela sempre sentiu um vazio, sempre nos pedia para olhar no Google e descobrir a família dela", contou. "Comecei a insistir para que ela fizesse um teste genético."

E Leny fez. Os dados do teste em questão são colocados em uma plataforma que busca compatibilidade com outras pessoas que tenham feito a coleta.

Com o DNA coletado, o "match" veio: Maria do Carmo Guimarães Rodrigues, uma desconhecida até então, aparecia na plataforma como uma parente de primeiro grau.

Maria do Carmo havia feito o teste genético por curiosidade, para saber mais sobre sua origem —o pai dela veio jovem do Rio Grande do Sul, e Maria do Carmo pensava que poderia encontrar parentes perdidos no Sul do país por meio do teste. Mas acabou achando uma prima perdida por parte da mãe.

"O Pedro me ligou dizendo que a avó dele tinha sido compatível comigo como prima de primeiro grau, identificamos que havia uma grande possibilidade de Leny ser minha prima", lembra Maria do Carmo.

22 testes e muitas respostas

A partir da coincidência genética entre as duas, Maria do Carmo mobilizou seus parentes para investigar a origem do laço.

"Uma das nossas primas, que é bióloga, nos ajudou na criação dessa árvore genealógica e na busca de quem seria, dos três irmãos da minha mãe, o pai da Leny", explicou.

No total, 22 pessoas da família Guimarães realizaram o teste.

"O laboratório Genera [a plataforma de teste genético] ficou muito interessado. Até que a gente conseguiu bater o martelo: Leny era filha de um dos irmãos da minha mãe. E daí foi uma emoção muito grande", diz Maria do Carmo.

Um pai a uma quadra de distância

Leny não chegou a conhecer o pai biológico, Abelardo, que já morreu. Mas soube que ele vivia a apenas uma quadra de onde moravam seus pais adotivos.

Leny e Maria do Carmo Imagem: Arquivo pessoal

"[Abelardo] era militar do Exército, casado com uma mulher que tinha depressão. A mulher ficou abalada com a perda do primeiro filho. Não sabemos se Abelardo teve um relacionamento antes do casamento ou durante esse período difícil, mas é possível que minha avó tenha sido fruto de um caso extraconjugal", explica Pedro.

Quanto à mãe, a identidade segue um mistério. "Até hoje eu quero saber quem foi a minha mãe biológica, mas está muito difícil. Acho que só vou saber isso depois que eu falecer. Minha curiosidade é muito grande", diz Leny.

Apesar das lacunas na sua história, ela se diz grata à vida que teve. "Meus pais de criação cuidaram muito bem de mim, sou feliz demais", completa.

Encontro e acolhimento no Dia das Mães

Encontro entre os dois lados da família aconteceu em 2023; desde então eles mantêm contato Imagem: Arquivo pessoal

O encontro com a nova família aconteceu no Dia das Mães, em 2023, quando Leny estava com 84 anos. "Todo mundo ficou muito emocionado", diz Patrícia Vaz, 59, a filha caçula de Leny.

Leny (esquerda) e Rosaly (direita), irmãs por parte de pai Imagem: Arquivo pessoal

Na reunião, estavam vários primos e até uma irmã por parte de pai de Leny, a dona de casa Rosaly Dias, 83, que avaliou a nova conexão como uma mistura de sentimentos.

"Gostei de ter conhecido minha irmã, mas também foi um pouco triste por descobrir isso [a possível traição] sobre meu pai."

Já a aposentada comemora os novos laços formados a partir da descoberta.

Eu nunca imaginei, na altura da minha vida, ter descoberto a minha família de sangue. Me senti muito emocionada, foi importante esse momento para nós.

Leny Vaz

"Fiquei muito feliz de proporcionar [para a avó] uma família nova. Somos todos descendentes de uma família nova", conta Pedro.