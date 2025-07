Sequestrador de ônibus em rodoviária do Rio é condenado a 25 anos de prisão

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje o homem responsável por sequestrar um ônibus na Rodoviária Novo Rio e fazer 16 reféns no dia 12 de março do ano passado.

O que aconteceu

Paulo Sérgio de Lima foi condenado a 25 anos e três meses de prisão. Ele foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado tentado, sequestro e cárcere privado. Ele foi absolvido da acusação de ter disparado arma de fogo para colocar em risco as vidas das pessoas que estavam na rodoviária.

Sequestro deixou duas vítimas gravemente feridas, além de outros 14 passageiros mantidos em cárcere por três horas. Uma das vítimas foi Bruno Lima Soares, atingido por um tiro no tórax e outro no abdômen, passou cerca de dois meses internado. A outra vítima foi Carlos Felipe Sanglard Torres, que sofreu ferimentos no rosto e no pescoço em decorrência dos estilhaços de vidros do ônibus.

Ônibus sequestrado iria para Juiz de Fora (MG). De acordo com a polícia, na ocasião o réu queria deixar o Rio em uma tentativa de fuga após "desavenças com uma facção criminosa" com atuação no Rio.

Paulo já tinha passagens pela polícia por roubo praticado em 2019. Na época, ele foi preso, saiu da cadeia com o uso de tornozeleira eletrônica, mas violou o equipamento.

Condenação foi imposta pelo 4º Tribunal do Júri do TJRJ. "Senhor Paulo Sérgio, o senhor foi condenado nas duas tentativas de homicídio imputadas ao senhor e foi condenado também em todos os crimes de cárcere privado que foram imputados ao senhor", disse ao proferir a sentença a juíza Lúcia Glioche.