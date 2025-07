Senador brasileiro nos EUA elogia Eduardo: 'Se fosse meu filho, aplaudiria'

O senador Esperidião Amin (PP-SC), que compõe a comitiva de políticos brasileiros nos Estados Unidos, elogiou a postura do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

"Como pai, eu gostaria que meu filho agisse assim também", disse o senador sobre as ações de Eduardo. Questionado sobre como se posicionava "como senador", Esperidião voltou a dizer que queria falar "como pai". Ele e outros sete senadores desembarcaram nos Estados Unidos nesta semana para tentar negociar o tarifaço de Donald Trump nos produtos brasileiros.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o começo do ano por uma campanha para impor sanções ao Brasil. Conforme mostrou o UOL, o deputado federal tem trabalhado para atrapalhar os esforços da comitiva brasileira. Segundo apuração da colunista Mariana Sanches, Eduardo ligou para gabinetes dos senadores norte-americanos para dizer que o grupo de brasileiro era "golpista" e "não representava o Brasil".

O deputado tem afirmado que o fim do tarifaço só acontecerá com a aprovação da anistia. O perdão aos participantes do 8 de Janeiro é citado como prioridade por Eduardo. Assim como Trump escreveu na carta que anunciou o tarifaço, o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) contra Jair Bolsonaro (PL) e outros réus na trama golpista é classificado como "caça às bruxas" do ex-presidente.

Os senadores da comitiva brasileira foram chamados de traidores por Eduardo e seu aliado Paulo Figueiredo. A comitiva foi recebida até o momento por dois senadores democratas, Martim Heinrich, do Novo México, e Edward Markey, de Massachusetts. Os senadores têm omitido os nomes dos parlamentares com quem devem se encontrar como uma estratégia para "evitar interferência" —eles não citam Eduardo publicamente, mas há esse temor no grupo.