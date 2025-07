Saída do Bolsa Família foi por aumento de renda, e não por corte do governo

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a saída das mais de 900 mil famílias do Bolsa Família em julho tenha ocorrido por causa de um corte do governo.

Elas deixaram o programa porque conseguiram aumentar a renda, como informou o UOL, e com isso não estão mais aptas a receber o benefício.

O que diz o post

Uma publicação é compartilhada com o seguinte texto: "Governo Lula faz novo corte no Bolsa Família, que atinge o menor nível em 3 anos, com quase 900 mil família excluídas entre junho e julho".

Por que é distorcido

Famílias saíram por causa do aumento de renda. Ao contrário do que leva a crer o post desinformativo, não foi um corte do governo que motivou a saída das 958 mil famílias do Bolsa Família neste mês. Como noticiou a imprensa, inclusive o UOL, a saída aconteceu devido ao aumento de renda dessas famílias. Isso significa que elas conseguiram emprego estável ou melhores condições financeiras como empreendedores.

A maioria delas (536 mil) cumpriu 24 meses na Regra de Proteção. A medida garante apoio financeiro às famílias que superam a linha de pobreza, mas ainda enfrentam vulnerabilidades de renda. Elas atingiram o prazo máximo de recebimento de 50% do valor a que têm direito por terem alcançado uma renda per capita entre R$ 218 e R$ 759, o equivalente a meio salário-mínimo.

Outros 385 mil domicílios ultrapassaram R$ 759 de rendimento por pessoa em julho. Elas tiveram um aumento de renda maior que o limite da Regra de Proteção.

Quem tem direito ao Bolsa Família? O principal requisito do programa é a renda familiar mensal por pessoa. Pessoas empregadas com carteira assinada ou Microempreendedores Individuais (MEI) ou que tenham outra fonte de renda podem receber a assistência desde que a renda mensal por pessoa seja de até R$ 218 (aqui).

Para ter acesso ao benefício é necessário se inscrever no CadÚnico. O cadastro é feito presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios.

