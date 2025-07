Run The Bridge: assinante UOL tem desconto em corrida na Ponte Estaiada

Com largada e chegada em um dos cartões postais de São Paulo, a Run The Bridge é uma corrida que atrai desde iniciantes no esporte até quem está se preparando para uma maratona.

A prova tem percursos de 5 km, 10 km, 15 km e 30 km e esse ano será realizada em 31 de agosto.

As inscrições estão aberta e todos os assinantes do UOL contam com 15% de desconto para participar do evento, organizado pela Iguana Sports. O cupom promocional pode ser aplicado em qualquer uma das quatro distâncias.

Percurso

Com largada e chegada na Ponte Octávio Frias de Oliveira —popularmente conhecida como Ponte Estaiada—, a corrida segue pela Marginal Pinheiros, um dos cenários mais emblemáticos da capital paulista. As largadas serão em ondas: a primeira às 5h45.

A Run The Bridge é conhecida por oferecer diferentes níveis de desafio, sendo uma excelente prova preparatória para distâncias maiores, como maratonas e meias maratonas (para quem se inscreve nos 30 km e nos 15 km, respectivamente). Além disso, tem espaço para quem está começando a correr ou quer encarar os 10 km.

Kits de participação

A prova oferece dois kits, que têm o mesmo valor para qualquer distância —acesse aqui o cupom de 15% de desconto para assinante UOL.

Kit Econômico - R$ 189,90: Número de peito e medalha pós-prova;

Número de peito e medalha pós-prova; Kit Essencial - R$ 209,90: Camiseta, número de peito e medalha pós-prova;

Clube UOL

Ao assinar o UOL, além de se tornar membro do Clube UOL, você tem acesso a diversos benefícios exclusivos:

Reportagens, colunas e newsletters exclusivas para assinantes, e a todo conteúdo do UOL

Versão digital da Folha de S.Paulo

Gratuidade na taxa de serviços da Ingresso.com

50% de desconto em espetáculos do Teatro UOL

Cupons de descontos em lojas, restaurantes, shows, corridas, entre outras vantagens.

