O Reino Unido realizou seus primeiros lançamentos aéreos de ajuda humanitária nesta terça-feira (29) em Gaza que, segundo as agências da ONU, está ameaçada pela fome.

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que "os primeiros lançamentos aéreos de ajuda britânica" ocorreram nesta terça-feira, "com suprimentos vitais no valor de cerca de meio milhão de libras".

