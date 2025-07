Reino Unido planeja reconhecer Estado palestino em setembro, a menos que Israel cumpra condições, diz Starmer

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, a menos que o governo israelense tome medidas substanciais para acabar com a "situação terrível" em Gaza e cumpra outras condições, disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao seu gabinete nesta terça-feira, de acordo com um comunicado do governo.

"Ele disse que o Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, antes da AGNU (Assembleia Geral das Nações Unidas), a menos que o governo israelense tome medidas substanciais para acabar com a terrível situação em Gaza, chegue a um cessar-fogo, deixe claro que não haverá anexação na Cisjordânia e se comprometa com um processo de paz de longo prazo que ofereça uma solução de dois Estados", disse o comunicado.

"Ele reiterou que não há equivalência entre Israel e o Hamas e que nossas exigências ao Hamas permanecem: eles devem libertar todos os reféns, assinar um cessar-fogo, aceitar que não desempenharão nenhum papel no governo de Gaza e se desarmar."

Starmer tomou a decisão após convocar seu gabinete durante as férias de verão nesta terça-feira para discutir uma nova proposta de plano de paz que está sendo elaborada com outros líderes europeus e como fornecer mais ajuda humanitária a Gaza.

Sucessivos governos britânicos afirmaram que reconhecerão formalmente um Estado palestino quando for o momento certo, sem nunca estabelecer um cronograma ou especificar as condições necessárias.

Com os avisos de que as pessoas em Gaza estão passando fome, um número cada vez maior de parlamentares do Partido Trabalhista de Starmer pede que ele reconheça um Estado palestino para pressionar Israel.

(Reportagem de William James)