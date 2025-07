Quem é o deputado italiano que diz ter entregue local de Zambelli à polícia

Do UOL, em São Paulo

Um deputado italiano foi o responsável por informar o endereço da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) à polícia local.

O que aconteceu

Angelo Bonelli, 62, disse ter informado à polícia italiana por volta das 18h (13h no horário de Brasília). Segundo o deputado italiano, as autoridades chegaram ao local duas horas depois. A deputada foi localizada em um apartamento no bairro Aurelio, em Roma.

Porta-voz do partido Europa Verde, o deputado apresentou interpelação cobrando posição das autoridades italianas. "O governo continua em silêncio sobre o caso Zambelli. Por que uma pessoa procurada e condenada no Brasil pode viver tranquilamente na Itália sem ser presa?", escreveu Bonelli nas redes sociais.

Parlamentar acionou o governo após ver entrevistas de Zambelli em que dizia ser "intocável" por ter cidadania italiana. "Como explicar que com toda competência das forças policiais italianas, ninguém consegue localizar essa pessoa?", questionou Bonelli, na semana passada, em fala no parlamento da Itália. "Isso nos leva a, inevitavelmente, achar que ela conta com proteção política", disse.

Nas redes sociais, deputado faz críticas aos ataques de Israel na Faixa de Gaza e governos da extrema direita. Em junho, ele publicou uma foto da parada LGBTQIA+ de Budapeste. "É uma luta pela liberdade e contra o autoritarismo. Estamos ao lado daqueles que lutam por igualdade, contra toda discriminação", escreveu. Também há posts contra Donald Trump.

Em 2022, Bonelli publicou foto ao lado da agora ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A imagem, publicada dias após o primeiro turno das eleições, conta com uma legenda em "apoio a Lula". O deputado já foi vereador de Roma e, atualmente, na Câmara dos Deputados italiana, Bonelli é secretário da comissão do Meio Ambiente.

Zambelli presa

A prisão de Zambelli ocorreu dois meses após o STF decretar sua prisão. Segundo a defesa da deputada, ela se entregou à polícia —fontes da PF dizem que ela foi presa em seu apartamento, em Roma.

Zambelli foi condenada pelo STF e dias depois anunciou que havia saído do Brasil. Segundo a denúncia, a deputada contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e inserir um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado por ele mesmo.

Não me vejo capaz de ser cuidada como devo ser na prisão, disse Zambelli. Após a condenação, a deputada argumentou que sofre de depressão, de uma síndrome que causa arritmia e de outra que gera "pele elástica". "Os médicos são unânimes em afirmar que eu não sobreviveria na cadeia", afirmou em coletiva na sede do PL em São Paulo, em maio.