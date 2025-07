Prorrogação de trégua tarifária entre EUA e China está sujeita a aprovação de Trump, diz Bessent

ESTOCOLMO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá a palavra final sobre se a China e os EUA prorrogarão uma trégua em relação ao comércio, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a repórteres nesta terça-feira.

Uma prorrogação de 90 dias é uma opção a ser aprovada, e os negociadores comerciais da China e dos EUA provavelmente se reunirão novamente em cerca de 90 dias, acrescentou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

"Nós informaremos a ele o processo que tivemos aqui. Tivemos reuniões construtivas, com certeza, para voltarmos com um relatório positivo. Mas a extensão da pausa, ele decidirá", disse Greer.

O anúncio foi feito após dois dias de negociações bilaterais em Estocolmo para aliviar as hostilidades tarifárias entre as duas maiores economias do mundo.

