Procter & Gamble supera previsões de lucro e receita

A Procter & Gamble (P&G) teve lucro líquido de US$ 3,62 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em junho), 15% maior do que o ganho de US$ 3,14 bilhões apurado no mesmo período no ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira (29). Com ajustes, a multinacional americana de bens de consumo registrou lucro por ação de US$ 1,48, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,42.

As vendas líquidas subiram 2% na mesma comparação, a US$ 20,89 bilhões, número que ficou levemente acima do consenso da FactSet, de US$ 20,82 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, a P&G prevê estabilidade a aumento de até 4% para as vendas orgânicas e lucro líquido ajustado por ação de US$ 6,83 a US$ 7,09.