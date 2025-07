Preta Gil não escreveu carta pedindo perdão a Bolsonaro

É falso que a cantora Preta Gil tenha escrito uma carta a Jair Bolsonaro (PL) pedindo perdão ao ex-presidente, ao contrário do que afirma um vídeo no YouTube.

O conteúdo falso sobre a artista foi criado por inteligência artificial e mistura fatos fictícios com versões distorcidas de acontecimentos verdadeiros. Não há qualquer evidência de que Preta Gil escreveu para Bolsonaro, revelado sua admiração por ele ou lhe pedido desculpas.

O que diz o post

"PRETA GIL ELA ESCREVEU PRA BOLSONARO ANTES DE MORRER? O CONTEÚDO VAZOU!", diz o título do vídeo postado no YouTube e compartilhado nas redes sociais.

Na descrição do vídeo, há o seguinte texto: "Uma carta surpreendente atribuída a Preta Gil foi encontrada após sua morte e está chocando o Brasil. No conteúdo, ela faz revelações emocionantes, pede perdão a Jair Bolsonaro, reconhece erros do passado e expõe bastidores desconhecidos da mídia, política e fama. Este vídeo mostra cada detalhe dessa carta espiritual e poderosa. Palavras como arrependimento, fé, perdão e verdade ganham novo sentido. Não é apenas uma despedida. É um clamor por reconciliação".

O vídeo, que tem 15 minutos de duração, traz uma série de imagens de Preta Gil. Um homem narra o suposto teor de uma carta que teria sido escrita pela cantora a Bolsonaro. Ele diz que Preta "reconheceu a crueldade" por "zombar de alguém que quase morreu", "que se arrependeu" de participar de "uma emboscada" contra Bolsonaro em uma participação no extinto programa CQC e ainda "revelou" sua "admiração" pelo ex-presidente.

Por que é falso

Preta Gil não escreveu para Bolsonaro. Não há qualquer evidência de que a cantora teria pedido perdão ao ex-presidente, demonstrado arrependimento de seu posicionamento político ou revelado admiração por ele, como mostra uma pesquisa no Google (aqui). Caso os itens apontados pelas publicações falsas fossem verdadeiros, certamente teriam sido noticiados pela imprensa e teriam repercussão. Familiares e amigos também não anunciaram que a cantora teria deixado alguma carta de despedida, ainda mais para Bolsonaro.

Vídeo enganoso retoma história falsa entre Preta Gil e Bolsonaro. As peças desinformativas novamente exploram a tese de que a artista teria xingado o ex-presidente de "saco de bosta" por usar uma bolsa de colostomia. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram esse boato (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Cantora processou Bolsonaro após declaração racista. Em 2011, em participação no extinto programa CQC, da TV Bandeirantes, Preta Gil perguntou ao então deputado federal qual seria a reação dele caso um de seus filhos namorasse uma negra. "Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu", respondeu Bolsonaro (aqui e abaixo). A cantora entrou com um processo pelas falas discriminatórias (aqui) e, em 2019, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Ministério da Justiça (aqui). Portanto, não houve qualquer "armação" ou "emboscada" contra Bolsonaro nem arrependimento de Preta Gil no episódio, como alega o conteúdo enganoso.

Preta Gil mostrou-se contrária ao ex-presidente. Em diversas ocasiões, a cantora deixou claro seu posicionamento político contra Bolsonaro (aqui, aqui e abaixo), o que afasta a alegação usada pelas peças desinformativas de que ela "admirava" o ex-presidente.

Cantora morreu no dia 20. Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York, após complicações em decorrência de um câncer no intestino. Ela estava prestes a voltar ao Brasil, mas se sentiu mal a caminho do aeroporto. Nos EUA, Preta fazia um tratamento experimental contra a doença, que foi diagnosticada em 2023 (aqui). O corpo da artista foi velado no Theatro Municipal, no Rio, na sexta-feira, e foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Previdência, onde foi cremado (aqui).

Viralização. Um vídeo no YouTube tem mais de 86 mil curtidas e 1,4 milhão de visualizações.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Boatos.org.

