Portugal luta contra três grandes incêndios florestais em meio ao calor sufocante do verão

Por Miguel Pereira

CANELAS, Portugal (Reuters) - Mais de 1.300 bombeiros apoiados por uma dúzia de aviões de bombardeio de água combateram três grandes incêndios florestais no centro e norte de Portugal nesta terça-feira, com as autoridades colocando a maior parte do país em alerta vermelho para incêndios após semanas de clima quente.

Na área de Arouca, cerca de 300 km ao norte de Lisboa -- onde o maior dos incêndios vem ocorrendo desde segunda-feira -- o serviço de proteção civil retirou várias dezenas de moradores de suas casas e fechou as trilhas cênicas dos Passadiços do Paiva, uma atração turística popular.

"É desesperador ver isso... precisamos de ajuda, precisamos de apoio aéreo", disse Rafael Soares, morador da vila de Canelas, lembrando-se de um incêndio devastador em setembro passado que queimou 6.000 hectares de floresta perto de Arouca.

Ele atribuiu os incêndios às secas ligadas às mudanças climáticas que deixaram as florestas da região secas.

Mais ao norte, um incêndio florestal vem ocorrendo desde sábado no parque nacional de Peneda-Gerês, perto da fronteira com a Espanha, envolvendo os vilarejos próximos em uma fumaça espessa que levou os moradores a ficarem em casa em várias ocasiões.

A Espanha enviou vários aviões de bombardeio de água para ajudar a controlar as chamas na área.

Três incêndios florestais estavam ocorrendo na região espanhola de Castela e Leão no início da terça-feira, o mais grave deles perto de Ávila, cerca de 100 km a oeste de Madri. As pessoas na cidade de Mombeltrán receberam ordem de permanecer em casa devido à fumaça.

Verões quentes e secos são comuns em toda a região do Mediterrâneo, mas ondas de calor mais intensas contribuíram para incêndios florestais destrutivos nos últimos anos em meio ao rápido aumento das temperaturas em todo o mundo.

A Turquia sofreu dezenas de incêndios florestais nas últimas semanas com o aumento das temperaturas, e 10 bombeiros foram mortos na semana passada no combate a um incêndio na província central de Eskisehir.

No fim de semana, vários vilarejos na Grécia foram esvaziados e cinco pessoas ficaram feridas em incêndios florestais separados.

(Reportagem adicional de Inti Landauro)