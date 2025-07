Por que acusado de matar mulher há 10 anos não será julgado por feminicídio

Joelson Garcia de Jesus, acusado de matar a esposa há mais de dez anos em São Miguel Arcanjo (SP), responderá por homicídio qualificado em júri popular que ocorrerá hoje.

O que aconteceu

O termo "feminicídio" só passou a ser considerado pela Justiça um ano após o crime. O corpo de Lucileia Aparecida da Silva Garcia foi encontrado com perfurações nas costas e no pescoço em uma construção em novembro de 2014. Mas a tipificação do assassinato de mulheres em razão do gênero só passou a ser reconhecido judicialmente em 2015.

Alteração no Código Penal permitiu tratamento mais rigoroso com, penas mais altas. Considerado crime hediondo, o feminicídio resulta em penas que variam de 12 a 30 anos de reclusão.

Júri popular é fechado ao público, já que processo tramita em segredo de Justiça. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que o julgamento ocorrerá na Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) "a portas fechadas". O UOL não localizou a defesa de Joelson, que responde ao processo em liberdade.

Acusado reconheceu o corpo da vítima no IML na época do crime. Na ocasião, ele havia notificado o desaparecimento da mulher. Joelson não tinha anotações criminais.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.