Philips eleva previsão de lucro e reduz estimativa de impacto por tarifas

A Royal Philips, empresa holandesa de tecnologia em saúde, elevou suas previsões de lucro e fluxo de caixa para 2025 e reduziu a estimativa de impacto financeiro das tarifas para o ano. A expectativa agora é que o impacto tarifário seja entre 150 milhões e 200 milhões de euros no ano, menor do que a faixa anterior de 250 milhões a 300 milhões de euros.

A margem de lucro ajustada antes de juros, impostos e amortização da empresa agora é esperada entre 11,3% e 11,8%, em comparação com a orientação anterior de 10,8% a 11,3%. Espera-se um fluxo de caixa líquido de 200 milhões a 400 milhões de euros. A faixa de crescimento de vendas comparáveis ainda é esperada para ficar entre 1% e 3%, com melhoria sequencial à medida que o ano avança.

Medidas de mitigação ajudaram a reduzir o impacto tarifário, principalmente por meio de ajustes de produtividade, custo e cadeia de suprimentos. A empresa, no entanto, disse que não está repassando os custos tarifários mais altos aos consumidores.

A Philips tem aumentado sua produção e cadeia de suprimentos localizadas nos EUA, China e Europa e afirmou que 90% do que vende na China é produzido no país. Ainda assim, a companhia continua defendendo isenções de tarifas comerciais para o setor.

No segundo trimestre, a empresa registrou um crescimento de vendas comparáveis de 1%, em comparação com um consenso compilado pela empresa de uma queda de 0,4%. O lucro líquido foi de 240 milhões de euros, em comparação com 452 milhões de euros no mesmo período do ano anterior e um consenso compilado pela empresa de 101 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.