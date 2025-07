PF faz operação para apurar desvio de R$ 15 milhões em emendas

Do UOL, em São Paulo

A PF faz hoje operação para apurar desvio de cerca de R$ 15 milhões em emendas parlamentares.

O que aconteceu

Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Acre, Paraná e Goiás. Expedidos pelo STF, os mandados também determinam bloqueio de contas e sequestro de bens, como veículos e imóveis. Os nomes dos alvos não foram divulgados.

Investigação mira emendas enviadas a uma associação do DF para eventos estudantis de esportes digitais. O dinheiro foi enviado por meio do Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca (PP), entre 2023 e 2024.

Em atualização