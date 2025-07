Petro pede à embaixada dos EUA na Colômbia para 'não interferir' após condenação de Uribe

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta terça-feira (29) à embaixada dos Estados Unidos em Bogotá para "não interferir na justiça" de seu país, após Washington criticar a condenação do ex-presidente Álvaro Uribe por suborno de testemunhas.

Na segunda-feira, Uribe se tornou o primeiro ex-chefe de estado colombiano condenado em um julgamento penal. Ele foi declarado culpado de pressionar um paramilitar para que testemunhasse a seu favor e o desvinculasse desses esquadrões de extrema direita que enfrentavam as guerrilhas durante os piores anos do conflito armado na Colômbia.

O ex-presidente, que anunciou que apelará da sentença, é um antigo aliado de Washington. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, denunciou na segunda-feira uma "instrumentalização do poder judicial colombiano por parte de juízes radicais".

O presidente de esquerda Petro, que mantém uma relação tensa com seu par americano Donald Trump, qualificou o posicionamento como uma "interferência na soberania nacional".

"Solicito à embaixada dos Estados Unidos na Colômbia não interferir na justiça de meu país", disse Petro na terça-feira, em resposta a uma mensagem dessa representação que replica as palavras de Rubio.

Em um evento público, Petro também criticou os congressistas republicanos que se uniram a Uribe.

"Por que abaixar a cabeça para um congressista que vai insultar nossos juízes hoje? [...] Ou será que voltamos a ser colônia?", disse o presidente em um ato em Santa Marta, no norte do país.

Segundo Petro, a Justiça da Colômbia está sendo "agredida por um governo estrangeiro".

Em uma recente escalada na tensão diplomática, Colômbia e Estados Unidos chamaram para consultas seus máximos representantes diplomáticos em Bogotá e Washington.

Petro chegou a incluir Rubio em um suposto complô golpista da "extrema direita" colombiana e americana, mas depois se retratou.

No entanto, as relações já estavam deterioradas desde janeiro, quando Bogotá se recusou a receber um avião americano com deportados colombianos, denunciando maus-tratos contra seus cidadãos.

O governo Trump deve decidir nos próximos meses se renovará a certificação colombiana como aliada na luta contra o narcotráfico enquanto o país acumula recordes de cultivos ilegais.

Durante o seu governo, Uribe (2002-2010) implementou, com apoio de Washington, o "Plano Colômbia", uma ofensiva sem precedentes contra a agora extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Sua política de linha-dura contra as guerrilhas fez com que Uribe conquistasse popularidade, embora também tenha sido alvo de acusações de violações aos direitos humanos e vínculos com paramilitares.

