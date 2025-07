Pescadores tiram 46 toneladas de lixo em baías de Guanabara e Sepetiba

Na Baía de Sepetiba, a ação acontece na Ilha da Madeira, também na Região Metropolitana. Foram coletados 3.177 quilos de resíduos, com participação de 21 caiçaras.

A operação também garante renda extra aos pescadores e catadores durante o período de defeso do caranguejo-uçá, de outubro a dezembro, quando é proibida a captura do crustáceo. A atividade é uma das principais fontes de renda para comunidades tradicionais pesqueiras. Quem participa da coleta recebe uma bolsa-auxílio, que é custeada pela Transpetro.

"Com a retirada desse lixo dos manguezais, estamos contribuindo para que o ambiente realize os seus serviços ecossistêmicos de forma mais eficiente, fomentando a sociobiodiversidade. E, utilizando a mão de obra dos pescadores e catadores de caranguejo, também contribuímos com a socioeconomia", disse o gerente operacional do Projeto Do Mangue ao Mar, Rodrigo Gaião.