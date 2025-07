Perda de independência por banco central pode levar a instabilidade, alerta FMI

Por Andrea Shalal

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional alertou nesta terça-feira que qualquer perda de independência por um banco central pode minar os esforços para manter as expectativas de inflação sob controle, podendo desencadear uma onda de instabilidade financeira, monetária e macroeconômica.

O FMI reforçou essa mensagem em uma atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global divulgada nesta terça-feira, e em uma entrevista separada com o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Na atualização, o FMI afirmou que o atual clima econômico de tensões comerciais prolongadas e a incerteza sobre a evolução das tarifas aumentaram a necessidade de políticas robustas para proteger a estabilidade financeira e garantir a independência do banco central.

Em alguns casos, se os choques tarifários resultarem em movimentos perturbadores no câmbio e nos prêmios de risco, o FMI disse que pode ser adequado que os países implementem intervenções cambiais temporárias ou medidas de gerenciamento de fluxo de capital.

"Crucialmente, o cenário ambíguo e volátil também exige mensagens claras e consistentes dos bancos centrais e a proteção da independência do banco central, não apenas em termos legais, mas também na prática", disse o credor global.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem repetidamente pedido que Federal Reserve reduza a taxa de juros e, ao mesmo tempo, questiona a liderança e a permanência do chair Jerome Powell, cujo mandato no comando do Fed termina em maio de 2026.

Essas declarações perturbaram os mercados, preocupados com a perda do princípio de longa data da independência do Fed.

Trump e Powell discutiram sobre os custos de um projeto de reforma do Fed na sexta-feira, enquanto Trump repetia seu pedido por juros mais baixos.

Questionado sobre os esforços de Trump para tirar Powell do cargo, Gourinchas ressaltou a importância da independência do banco central para manter as expectativas de inflação ancoradas.

"Esse é realmente um elemento fundamental para a estabilidade macroeconômica em geral. Essa é uma das lições aprendidas com dificuldade nos últimos 40 anos", disse o economista-chefe do FMI em uma entrevista à Reuters, sem mencionar especificamente o Fed.

"Temos uma mensagem muito, muito clara sobre isso - é muito importante manter a independência do banco central e implementá-la", disse ele.

A independência do banco central foi fundamental para as estruturas macroeconômicas nas economias avançadas e emergentes, disse ele.

Apesar da recente era de grandes aumentos de preços de 2021 a 2024, os mercados e os consumidores mantiveram a confiança na determinação das autoridades em manter a inflação sob controle no médio prazo, evitando uma ampla desancoragem das expectativas de inflação.

"Eles acham que alguém está no comando, alguém está no banco do motorista e vai implementar a política monetária para alcançar a estabilidade de preços", disse ele. "Essa é a credibilidade."

Caso essa credibilidade seja questionada ou ameaçada, o vínculo entre a inflação e as expectativas de inflação se tornaria "muito mais frágil", disse ele.