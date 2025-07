PayPal eleva meta de lucro para 2025, mas menor volume com marca própria pressiona ações

Por Manya Saini

(Reuters) - O PayPal registrou nesta terça-feira uma desaceleração no crescimento do volume de transações com sua marca própria no trimestre, enquanto preocupações mais amplas com possíveis tarifas comerciais afetando o comércio eletrônico até o fim do ano ofuscaram o aumento da previsão de lucro e os resultados acima do esperado.

As ações da empresa de pagamentos digitais caíam 8% nas negociações da manhã.

Os consumidores norte-americanos estão começando a apertar os cintos, ficando mais cautelosos com gastos não essenciais, à medida que aumentam as preocupações com as tensões comerciais. Os compradores estão se preparando para preços mais altos em itens básicos, o que faz com que alguns adiem ou reduzam suas compras no varejo.

O PayPal apurou um crescimento de 5% no checkout online com sua marca própria no segundo trimestre, contra 6% no trimestre anterior, desconsiderando o efeito do dia extra do ano bissexto. Ante o mesmo período do ano passado, ficou estável.

"De modo geral, os gastos dos consumidores e o mercado de trabalho têm se mostrado resilientes, mas seguimos monitorando de perto como tarifas e outras barreiras comerciais podem afetar a atividade econômica global, o consumo e as cadeias de suprimentos ao longo do tempo", disse a diretora financeira do PayPal, Jamie Miller, em teleconferência com analistas.

A empresa disse que observou alguma desaceleração nos volumes de transações entre China e EUA após a implementação de tarifas, mas acrescentou que a pressão diminuiu em julho.

Ainda assim, o impulso do PayPal para retomar o crescimento em negócios de alta margem, liderados pela marca Venmo, começou a dar resultados, ajudando a aliviar algumas preocupações dos investidores e permitindo que a empresa aumentasse sua meta de lucro para 2025.

"A sensibilidade dos investidores em relação ao crescimento do volume total de pagamentos processados (TPV) da marca própria no curto prazo, combinada com os comentários da empresa sobre uma leve desaceleração nos gastos dos consumidores, pode atenuar esse entusiasmo", disseram analistas do RBC Capital Markets.

Em uma base por ação, a empresa de pagamentos agora prevê um lucro anual ajustado entre US$5,15 e US$5,30, em comparação com suas expectativas anteriores de US$4,95 a US$5,10. Analistas, em média, esperam um lucro ajustado de US$5,10 por ação para a companhia, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Nos três meses encerrados em 30 de junho, o lucro ajustado do PayPal foi de US$1,40 por ação, acima das estimativas de US$1,30 por ação.

A receita líquida da empresa no segundo trimestre aumentou 5%, para US$8,3 bilhões, superando as expectativas de US$8,1 bilhões.