Mérito, disciplina, privações: as regras de um colégio cívico-militar em SP

Do UOL, em São José do Rio Preto

"Os bons permanecerão". A frase, inscrita em uma das paredes do Colégio Cívico-Militar de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, reflete os valores da escola, que adota regras disciplinares baseadas em um sistema de recompensas e sanções por mérito.

PMs da reserva como monitores escolares

CCM de Rio Preto é particular e não tem relação com o poder público. A reportagem visitou o colégio interiorano no ano passado para conhecer o funcionamento de um modelo escolar cívico-militar, no contexto da lei sancionada em maio de 2024 por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possibilitou a definição de cem escolas estaduais com a mesma estrutura militarizada em São Paulo. Hoje, o governo paulista enfrenta um impasse judicial que pode adiar a inauguração desses colégios, prevista inicialmente para agosto.

Há semelhanças entre modelos escolares adotados pela gestão paulista e pelo colégio privado. Ambos os projetos educacionais contam com policiais militares da reserva desarmados para atuar como monitores dos alunos, enquanto professores civis são responsáveis pela aplicação do conteúdo em sala de aula. Além disso, os dois preveem disciplinas extracurriculares obrigatórias, com aulas ministradas por oficiais sobre valores cívicos.

Secretaria de Educação paulista diz que desenvolveu modelo educacional próprio. A pasta, porém, não detalhou como será o dia a dia nas escolas recém-inauguradas.

Tenente Josimar Lima e sargento Cibely Furlan são responsáveis por monitorar os estudantes durante o período escolar Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Estrutura diferenciada

Além de monitores militares, colégio em Rio Preto conta com câmeras de segurança. Sob a supervisão de um major, um tenente e três sargentos, contratados para atuar como supervisores disciplinares, os alunos do CCM, de 10 a 17 anos, convivem em espaços que se diferenciam do ambiente de escolas tradicionais.

Colégio tem janelas de vidro nas salas de aula, telas e cartazes com informações sobre o Exército brasileiro. Há ainda lembretes espalhados pelos corredores com as regras da escola.

Alunos no CCM (Colégio Cívico-Militar) de São José do Rio Preto (SP) seguem à risca regras inspiradas em academias militares paulistas Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Estudantes avaliados por méritos e deméritos

Alunos do CCM devem se portar de acordo com uma série de "Normas de Conduta". No colégio, os estudantes seguem uma rotina inspirada em cerimônias e regras de academias militares brasileiras, como saudar a bandeira nacional com um hino patriótico antes do início das aulas e prestar continência ao se dirigir a um superior.

Algumas regras também valem para fora do colégio. Atitudes como "portar-se de modo inadequado" e publicar conteúdos na internet que possam "macular a imagem da escola" constam como comportamentos proibidos pelas normas do CCM.

Normas são aplicadas por sistema de pontuação que avalia estudantes conforme seus méritos e deméritos. Com base em padrões disciplinares, morais e intelectuais definidos no modelo do colégio, os estudantes são avaliados por seus comportamentos —tanto aqueles valorizados pelo corpo militar e pedagógico, como por infrações às normas, classificadas de leves a gravíssimas.

Méritos são recompensados com pontuações extras. Atitudes como "assumir a liderança em situações que demandam solução", "demonstrar facilidade em falar em público" e "obter a nota mais alta da classe em avaliações" são recompensadas com pontos no currículo de cada aluno.

Caso acumule muitos pontos, aluno pode se tornar líder ou vice-líder das turmas. Essas figuras assumem funções de maior prestígio ao longo de um bimestre, ao fim do qual podem ter seus títulos renovados se mantiverem uma "média intelectual e de conduta acima dos demais", conforme explica major Gonzaga, supervisor-chefe do CCM.

Lideranças são recompensadas por boa conduta. Entre outras atribuições, os líderes de serie participam de assembleias relacionadas ao dia a dia escolar, fazem as refeições no colégio primeiro e representam a escola em eventos estudantis.

Já estudantes com deméritos perdem pontos. Entre os comportamentos considerados demeritórios, estão do esquecimento ou mal uso de peças do uniforme militar até "faltar com a camaradagem e civilidade" e "deixar de cultuar os símbolos pátrios" — essas últimas consideradas infrações graves.

Infrações graves são punidas com restrições. Entre elas, estão advertências, notificações aos pais e suspensões, como também ocorre em colégios tradicionais, até privações no ambiente escolar, incluindo comer separado dos colegas e não poder usar o uniforme militar por 30 dias, como os demais alunos.

Participação em atividades escolares de lazer também são vetadas a estudantes que acumulam deméritos. Segundo relatado à reportagem por um grupo de alunos do colégio, colegas com baixa pontuação no currículo não podem participar de jogos interescolares e atividades esportivas nos intervalos das aulas, como jogar pingue-pongue.

Alunos que perdem muitos pontos com os "deméritos" são proibidos de almoçar com os colegas e de participar de atividades como ping-pong nos intervalos das aulas Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Cada aluno tem uma ficha, onde são anotados seus comportamentos, tanto pelo lado meritório, quanto pelo demeritório. Tudo aquilo que ele faz de bom e de ruim vai fazendo com que aquele jovem, aquela criança, comece a trilhar o caminho do bem, tanto no aprendizado intelectual, como no comportamental. Coronel Fábio Cândido, coautor do modelo escolar adotado no CCM e atual prefeito de São José do Rio Preto

Coautor do modelo educacional do CCM, Fábio Cândido foi eleito prefeito de São José do Rio Preto em 2024, pelo PL. Junto aos colegas coronéis Ernesto Puglia Neto e Márcio Cortez Maya Garcia, Cândido escreveu em 2019 o modelo, posteriormente patenteado pela Defenda PM (Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar) e implementado em 2022 na escola particular do município hoje administrado por ele.

Diretora do colégio foi nomeada por Cândido secretária municipal da Educação. Em janeiro, Renata Azevedo, que é pedagoga de formação e dirigiu o CCM até o fim do ano passado, foi empossada chefe da pasta educacional, ao lado do coronel Márcio Cortez Maya Garcia, nomeado secretário municipal de Segurança.

Major Luiz Carlos Gonzaga, supervisor-chefe do CCM, e Renata Azevedo, diretora do colégio até dezembro de 2024 Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

'Nada de bandeira'

Militares e professores são sabatinados pela diretoria e treinados por militares antes de integrar quadro de funcionários do colégio. Entrevistas e um treinamento de duas semanas com todos os funcionários do colégio ocorrem para "garantir que todos tenham um currículo ilibado" e sigam as normas listadas pelo modelo da Defenda PM, conforme explicou à então diretora do colégio Renata Azevedo.

Professores do colégio ensinam apenas conteúdos "técnicos" aos alunos, ressaltou Azevedo. "Aqui, o professor é o mestre, e o aluno vai seguir o mestre. Em que ponto? De conhecimento técnico", disse. "Não que a opinião dele não seja bem-vinda, mas ela pode ser contrária ao que se diz dentro de casa, e a escola não tem esse papel", acrescentou.

A gente deixa muito claro para todos questões sobre bullying, apelidos, palavras ofensivas, opiniões. Aqui é zero política, zero ideologias. (...) Nós não somos um colégio de direita, temos, inclusive, professores e alunos homossexuais e de posições contrárias, mas, aqui, nada de bandeira. Renata Azevedo, diretora do CCM até o fim de 2024

O que dizem especialistas

Especialista avalia que modelo escolar pode gerar "profunda exclusão" entre alunos. Para Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP e coordenadora do Gepem (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral), da Unicamp e da Unesp, o modelo cívico-militar adotado no CCM de Rio Preto e outros colégios militarizados pelo país "contraria a lógica de políticas públicas que promovem equidade e inclusão".

Punições, como fazer o aluno tirar a farda e almoçar sozinho, fazem exatamente o que pesquisas e experiências educacionais apontam como causa do sofrimento dos nossos meninos. Esse tipo de prática gera um cenário de exclusão de muitos estudantes que, se não se adequam ao modelo imposto, são expostos ou ficam de fora. Luciene Tognetta, doutora em psicologia escolar e coordenadora do Gepem

Especialistas também questionam presença de militares na educação básica. Para Tognetta e Olávo Nogueira Filho, diretor executivo da Todos Pela Educação, diferente do papel dos educadores, que, segundo eles, deveriam ser mais valorizados no Brasil, "militares cumprem a função de vigilância e controle" na sociedade, não de "formação humana", conforme sintetiza a coordenadora do Gepem.

Já coautor do projeto e atual prefeito de Rio Preto defende que modelo busca "formar cidadãos de bem". Em entrevista à reportagem no ano passado, ele afirmou: "Com esse modelo, buscamos construir o cidadão do futuro (...), consciente de seus direitos e, principalmente, cumpridor de seus deveres. E isso não tem nada a ver com ideologia".