Argentina quer isenção: quais países não precisam de visto para ir aos EUA

A Argentina deu o primeiro passo para incorporar o programa de isenção de visto por até 90 dias para cidadãos que viajam aos EUA a turismo ou a negócios.

O presidente argentino, Javier Milei, aliado do presidente Donald Trump, recebeu na Casa Rosada a funcionária responsável por implementar as medidas migratórias do magnata republicano. O país latino-americano integrava o programa até 2002, quando foi suspenso devido às consequências da crise econômica de 2001.

Hoje, apenas um país sul-americano tem isenção de visto para os EUA: o Chile.

Os países isentos de visto nos EUA

Andorra Austrália Áustria Bélgica Brunei Chile Croácia República Tcheca Dinamarca Estônia Finlândia França Alemanha Grécia Hungria Islândia Irlanda Israel Itália Japão Letônia Liechtenstein Lituânia Luxemburgo Malta Mônaco Holanda Nova Zelândia Noruega Polônia Portugal Catar São Marino Cingapura Eslováquia Eslovênia Coréia do Sul Espanha Suécia Suíça Taiwan Reino Unido (cidadãos devem ter o direito irrestrito de residência permanente na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Ilhas do Canal e Ilha de Man)

Como funciona o programa de isenção?

"Visa Waiver Program" permite que alguns cidadãos viajem aos EUA a turismo ou negócios sem visto. Permanência deve ser igual ou inferior a 90 dias. Estrangeiros devem solicitar um documento chamado de Esta (Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) antes da viagem, que exige uma série de requisitos e que devem ser aprovados pelo país.

De acordo com os EUA, programa tem um perfil específico de países. São aceitas nações com taxas muito baixas de recusas de visto de não imigrante e violações de imigração, além de países que trabalham em estreita colaboração com as agências de aplicação da lei dos EUA e as autoridades de antiterrorismo.

Brasil não faz parte da lista de isenção dos EUA. Além disso, neste mesmo ano, o governo brasileiro encerrou a isenção de vistos para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália para entradas no país.