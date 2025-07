Pacientes ficam deformadas após procedimentos com suposta biomédica em SC

Pelo menos 30 mulheres alegam ter sofrido deformações em seus corpos após realizarem procedimentos estéticos com uma suposta biomédica, em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC).

O que aconteceu

A suposta biomédica, identificada como Suelem Damasceno da Silva, é investigada por deformar os corpos de dezenas de mulheres em intervenções estéticas. A suspeita se apresentava nas redes sociais como biomédica especializada em estética, e oferecia procedimentos como preenchimento labial, nasal, mandíbula e no bumbum.

Vítima diz que está com o "bumbum deformado" após procedimento feito por Suelem. A técnica de enfermagem Giezica Muller explica que conheceu Suelem pelas redes sociais e gostou das fotos de supostos trabalhos que teriam sido realizados por ela, que foram compartilhados no Instagram. Ela marcou uma consulta em março passado, quando aplicou ácido hialurônico nas nádegas.

Muller conta que Suelem passava confiança durante o atendimento e, além disso, o preço cobrado pela suposta biomédica era um atrativo. "Ela acabou com a minha alegria, ela conseguiu me deixar com depressão. Ela é maravilhosa no conversar, em explicar [as intervenções], mas eu acho que ela não sabia nem o que estava fazendo", declarou a técnica em entrevista ao Balanço Geral (RecordTV).

Giezica pagou R$ 1.000 pelo procedimento nos glúteos. A intervenção, porém, foi malsucedida e ela foi internada com uma infecção bacteriana. Desde então, a técnica de enfermagem precisou fazer outros procedimentos, já gastou cerca de R$ 9 mil e passará por uma cirurgia para corrigir o problema.

"Existe uma bactéria dentro do meu glúteo. Graças a Deus ela não proliferou para minha corrente sanguínea, mas está ali, incomoda, me dá febre à noite, não consigo trabalhar porque não posso fazer esforço físico", explica a técnica.

Vítimas criaram grupo para reunir provas contra Suelem. O grupo no WhatsApp foi nomeado "Suelem acabou com a nossa alegria" e conta com pelo menos 30 mulheres que tiveram complicações após procedimentos feitos pela suposta biomédica.

Suelem não tem registro profissional para o exercício da biomedicina no estado. Não há dados dela cadastrados no Conselho Regional de Biomedicina de Santa Catarina. O UOL entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.

Até o momento, foram realizados ao menos quatro boletins de ocorrência contra Suelem. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ao menos uma vítima relatou ter sofrido lesões graves e deverá passar por exames para comprovar as deformações. As vítimas também serão convocadas a prestar depoimento. A suposta biomédica ainda não foi ouvida.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, Suelem excluiu seu perfil no Instagram com mais de 10 mil seguidores. O UOL não conseguiu localizá-la para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.