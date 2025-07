ONU realiza negociações de emergência sobre altíssimos custos da cúpula climática COP30

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - O bureau do clima da Organização das Nações Unidas realizou uma reunião de emergência nesta terça-feira devido à preocupação de que os preços altíssimos das acomodações para a cúpula climática COP30 deste ano no Brasil poderiam tirar os países mais pobres das negociações, de acordo com diplomatas e um documento visto pela Reuters.

O Brasil está se preparando para sediar a cúpula climática da ONU deste ano, em novembro, na cidade de Belém, na floresta amazônica, onde quase todos os governos do mundo se reunirão para negociar seus esforços conjuntos para conter as mudanças climáticas.

As preocupações com a logística têm atrapalhado os preparativos para a COP30. Os países em desenvolvimento alertaram que não podem arcar com os preços das acomodações em Belém, que dispararam em meio à escassez de quartos.

Em uma reunião de emergência do "bureau da COP" do órgão climático da ONU nesta terça-feira, o Brasil concordou em abordar as preocupações dos países sobre as acomodações e apresentar um relatório em outra reunião em 11 de agosto, disse Richard Muyungi, presidente do Grupo Africano de Negociadores, que convocou a reunião.

"Foi-nos garantido que revisitaremos o assunto no dia 11, para obter garantias de que as acomodações serão adequadas para todos os delegados", disse Muyungi à Reuters após a reunião.

Ele disse que os países africanos queriam evitar reduzir sua participação por causa do custo.

"Não estamos prontos para reduzir o número de participantes. O Brasil tem muitas opções em termos de ter uma COP melhor, uma boa COP. É por isso que estamos pressionando para que o Brasil forneça melhores respostas, em vez de nos dizer para limitar nossa delegação", disse Muyungi.

Outro diplomata familiarizado com a reunião disse que as reclamações sobre a acessibilidade econômica vieram tanto das nações pobres quanto das ricas.

Uma agenda para a reunião desta terça-feira, vista pela Reuters, confirmou que ela foi convocada para tratar dos "preparativos operacionais e logísticos para a Conferência sobre Mudanças Climáticas em Belém" e das preocupações do Grupo Africano de Negociadores sobre o assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. As autoridades brasileiras que organizam a cúpula garantiram repetidamente que os países mais pobres terão acesso a acomodações que possam pagar.

HOTÉIS PARA NAVIOS DE CRUZEIRO

O Brasil está correndo para expandir os 18.000 leitos de hotel normalmente disponíveis em Belém, uma cidade costeira de 1,3 milhão de habitantes, para receber as cerca de 45.000 pessoas previstas para participar da COP30.

O governo disse este mês que havia garantido dois navios de cruzeiro para fornecer 6.000 leitos extras para os delegados. Também abriu reservas para países em desenvolvimento para acomodações mais econômicas a preços diários de até US$220.

Esse valor ainda está acima da "ajuda de custo diária" que a ONU oferece a algumas nações mais pobres para apoiar sua participação nas COPs. Para Belém, o valor é de US$149.

Dois diplomatas da ONU mostraram à Reuters cotações que receberam de hotéis e gerentes de propriedades em Belém com preços de cerca de US$700 por pessoa, por noite, durante a COP30.

Autoridades de seis governos, incluindo nações europeias mais ricas, disseram à Reuters que ainda não haviam garantido acomodação devido aos altos preços, e alguns disseram que estavam se preparando para reduzir sua participação.

Um porta-voz do governo holandês disse que talvez seja necessário reduzir sua delegação pela metade em comparação com as COPs recentes, quando a Holanda enviou cerca de 90 pessoas durante o evento de duas semanas, incluindo enviados, negociadores e representantes da juventude.

O vice-ministro do clima da Polônia, Chris Bolesta, disse à Reuters no início deste mês: "Não temos acomodações. Provavelmente teremos que reduzir a delegação até o osso".

"Em um caso extremo, talvez tenhamos que não comparecer", disse ele.

(Reportagem de Kate Abnett; reportagens adicionais de Doyinsola Oladipo em Nova York e Lisandra Paraguassu em Brasília)