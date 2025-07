Número de mortos em Gaza chega a 60.000, entidade global exige ação para evitar fome

Por Michelle Nichols e Olivia Le Poidevin

NAÇÕES UNIDAS/GENEBRA (Reuters) - O pior cenário de fome está se desenrolando em Gaza e é necessária uma ação imediata para acabar com os combates e permitir o acesso desimpedido à ajuda, alertou nesta terça-feira uma entidade global que monitora a fome na terça-feira, dizendo que a falta de ação agora resultaria em morte generalizada.

O alerta coincidiu com uma declaração das autoridades de saúde de Gaza dizendo que a campanha militar de Israel já havia matado mais de 60.000 palestinos.

A Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) levantou a perspectiva de que a crise de fome provocada pelo homem poderia ser formalmente classificada como uma fome, na esperança de que isso pudesse aumentar a pressão sobre Israel para permitir a entrada de muito mais alimentos.

"Evidências crescentes mostram que a fome generalizada, a desnutrição e as doenças estão causando um aumento nas mortes relacionadas à fome", disse o IPC.

Ele acrescentou que realizaria rapidamente a análise formal que permitiria classificar Gaza como "em situação de fome".

Mas não está claro se esse anúncio ajudaria a remover o principal obstáculo para que os alimentos cheguem aos 2,1 milhões de habitantes de Gaza: A recusa de Israel em permitir a entrada de mais do que um pequeno número de caminhões.

NÃO HÁ ALIMENTOS SUFICIENTES CHEGANDO A GAZA

"Estamos recebendo cerca de 50% do que solicitamos em Gaza desde que essas pausas humanitárias começaram no domingo", disse Ross Smith, do Programa Mundial de Alimentos, a repórteres em Genebra por vídeo.

O PMA diz que quase 470 mil pessoas estão enfrentando condições semelhantes às da fome, sendo que 90 mil mulheres e crianças precisam de nutrição especializada. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 147 pessoas morreram de fome, incluindo 88 crianças, a maioria nas últimas semanas.

As imagens de crianças em pele e osso chocaram o mundo e alimentaram as críticas internacionais a Israel, levando o país a anunciar, no fim de semana, pausas humanitárias diárias nos combates em três áreas de Gaza e novos corredores seguros para os comboios de ajuda.

No entanto, o suprimento continua muito aquém do que as agências de ajuda dizem ser o mínimo necessário.

O alerta do IPC apontou que isso significava 62.000 toneladas métricas de alimentos básicos por mês, mas que, de acordo com a agência israelense de coordenação de ajuda Cogat, apenas 19.900 toneladas entraram em maio e 37.800 em junho.

Smith disse que o PMA não tem os estoques ou as permissões para reabrir as padarias e cozinhas comunitárias que haviam sido uma tábua de salvação antes do início do bloqueio israelense total em maio.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse nesta terça-feira que a situação em Gaza é "difícil", mas que havia mentiras sobre a fome. Ele disse que 5.000 caminhões de ajuda entraram em Gaza nos últimos dois meses e que Israel ajudaria aqueles que quisessem realizar lançamentos aéreos -- um método de entrega que os grupos de ajuda dizem ser ineficaz e simbólico.

Israel tem afirmado constantemente que suas ações são justificadas como autodefesa. Israel afirma que o grupo militante palestino Hamas, que governa Gaza, é o culpado por se recusar a libertar reféns e se render, e por operar em áreas civis, o que o Hamas nega.

O alerta do IPC disse que "ações imediatas devem ser tomadas para acabar com as hostilidades e permitir uma resposta humanitária desimpedida, em larga escala e que salve vidas".

"Esse é o único caminho para impedir mais mortes e sofrimento humano catastrófico."

O IPC faz parcerias com governos, grupos de ajuda internacional e agências da ONU e avalia a extensão da fome sofrida por uma população.

Sua classificação de fome exige que pelo menos 20% das pessoas estejam sofrendo escassez extrema de alimentos, sendo que uma em cada três crianças está gravemente desnutrida e duas pessoas em cada 10.000 morrem diariamente de fome ou desnutrição e doenças.

Os dados mais recentes do IPC indicaram que os limites formais de fome já foram atingidos para o consumo de alimentos na maior parte de Gaza e para a desnutrição aguda na Cidade de Gaza.

(Reportagem de Michelle Nichols e Olivia Le Poidevin; Reportagem adicional de Lena Masri, em Londres)