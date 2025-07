Negociações com China são "robustas", mas não incluem o TikTok, diz Bessent, dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que as negociações comerciais entre os EUA e a China foram "abrangentes, robustas e altamente satisfatórias", mas o futuro do aplicativo de vídeos curtos TikTok e o movimento das autoridades de Taiwan não foram discutidos.

Após dois dias de conversas bilaterais entre as duas maiores economias do mundo em Estocolmo, Bessent também disse à CNBC em uma entrevista que autoridades norte-americanas pediram à China que mude sua economia para um modelo baseado no consumo, em vez da manufatura.

(Reportagem de Susan Heavey)