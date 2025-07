Naufrágio na Líbia deixa 18 imigrantes mortos e 50 desaparecidos

TRÍPOLI (Reuters) - Pelo menos 18 imigrantes morreram em um naufrágio ao largo da cidade de Tobruk, no leste da Líbia, no fim de semana, e 50 ainda estão desaparecidos, informou a Organização Internacional para as Migrações nesta terça-feira.

Dez sobreviventes foram contabilizados até o momento, disse a OIM.

Tobruk é uma cidade costeira próxima à fronteira com o Egito.

Desde a derrubada de Muammar Gaddafi em um levante apoiado pela Otan em 2011, a Líbia se tornou um país de trânsito para imigrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa através do deserto e do Mediterrâneo.

"Essa última tragédia é um lembrete gritante dos riscos mortais que as pessoas são forçadas a correr em busca de segurança e oportunidade. A Líbia continua sendo um importante ponto de trânsito para imigrantes e refugiados, muitos dos quais enfrentam exploração, abuso e jornadas com risco de vida", disse a OIM.

(Reportagem de Ahmed Elumami)