Mulher vai à polícia após tentar matar marido com brigadeiro envenenado

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher de 34 anos procurou a polícia para se entregar após tentar envenenar o próprio marido, de 36, com brigadeiros no Distrito Federal.

O que aconteceu

Suspeita colocou veneno de rato em dois brigadeiros e deu o doce ao marido. O caso aconteceu no domingo em Sobradinho, segundo a Polícia Civil.

Mulher contou que ficou arrependida após ver o homem comer o primeiro doce. Ela teria, então, confessado que a comida estava envenenada e o orientado a procurar ajuda médica, indo à polícia em seguida.

À polícia, a suspeita contou que quis matar o homem devido ao seu histórico violento em casa. Segundo ela, o homem teria cometido assédios contra ela e a filha de 18 anos, que é enteada dele.

Homem teve sintomas leves de envenenamento e não corre risco de morrer. Segundo a polícia, ele teve náuseas, enjoo e vômitos e foi liberado após consulta médica. O brigadeiro que ele não comeu foi entregue à polícia pela suspeita.

Mulher não foi presa. A autoridade entendeu que ela reconheceu o erro, se apresentou espontaneamente e impediu a consumação do crime, se mostrando arrependida na delegacia.

Investigação foi aberta para entender o caso e analisar violências que seriam cometidas pelo homem. O inquérito analisa se a vítima do envenenamento cometeu importunação sexual e violência doméstica. A mulher é investigada por tentativa de homicídio.

Identidades da suspeita e do homem envenenado não foram divulgadas. O UOL não conseguiu até o momento contato com as defesas deles.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.