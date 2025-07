Agredida com 60 socos em elevador revela ameaças: 'Disse que eu ia morrer'

A mulher de 35 anos agredida com mais de 60 socos pelo namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, dentro do elevador do prédio onde morava em Natal, afirmou que foi ameaçada de morte pelo agressor.

O que aconteceu

Pouco antes de iniciar a sequência de socos, Igor teria dito que mataria a vítima. A revelação foi feita pela mulher em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record. "Se irritou porque eu não saí do elevador, começou a me bater e disse que eu ia morrer", contou.

A vítima afirmou que namorava Igor há quase dois anos e que estavam sempre juntos. Ela contou que sabia que o namorado não era a pessoa mais calma do mundo, mas não esperava que ele fosse capaz de tentar matá-la. "Foi uma grande decepção", disse.

O ex-jogador da Liga Nacional de Basquete (NBB) foi preso em flagrante. A mulher lembrou que ele já havia cometido muita violência psicológica contra ela.

Isso era muito constante. Me tratava de uma maneira muito rude na frente de todo mundo, mas eu não pensava que isso poderia ser um atentado contra a minha vida

Vítima

Discussão começou na área da piscina no prédio onde ela morava. Segundo a vítima, ela teria mostrado para ele uma mensagem no celular. "E aí ele ficou irritado e disse que eu estava traindo ele. Jogou meu celular na piscina e eu saí de perto para evitar um conflito maior".

Os dois subiram ao apartamento dela em diferentes elevadores. Mas, ao chegarem no andar da casa da vítima, ele teria demonstrado um comportamento agressivo.

Ele disse para eu sair e abrir a porta [do apartamento] para ele pegar as coisas dele. Eu disse que não ia sair porque eu estava temendo que ele fizesse alguma coisa. Eu não saí do elevador porque no corredor não tinha câmera. E ele se irritou porque eu não saí do elevador, começou a me bater e disse que eu ia morrer

Vítima, em entrevista à Record TV

Agressor alegou 'surto claustrofóbico'

Igor Eduardo Pereira Cabral, deu mais de 60 socos no rosto da namorada Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de basquete alegou em depoimento que teve um "surto claustrofóbico". Toda a agressão foi filmada pela câmera de segurança do elevador do prédio, localizado no bairro da Ponte Negra, na orla de Natal.

Nas imagens é possível ver o casal inicialmente discutindo. Assim que a porta do elevador se fecha, ele deflagra uma sequência de murros na mulher caída, sem reação.

Porteiro do prédio viu as imagens pela câmera do elevador e acionou a polícia. Igor foi detido e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no domingo. Ele deve ser indiciado e responderá por tentativa de feminicídio.

A vítima teve diversos ferimentos e vai passar por cirurgia. Ela foi levada para o hospital Walfrido Gurgel, e agora deve passar por cirurgia para correção das múltiplas fraturas causadas no maxilar e no rosto. Por conta das lesões, ela não foi ouvida ainda pela polícia.

Igor foi jogador profissional de basquete. A versão apresentada pelo homem não convenceu a delegada que está à frente do caso.

O depoimento dele foi bem sucinto, ele justificou essa situação de claustrofobia que, querendo ou não, estava no elevador; o que, a meu ver, não é nenhuma justificativa para o que foi feito. Ele ainda falou ser autista, e fora isso não deu mais nenhum outro detalhe

Delegada Especializada em Atendimento à Mulher de Natal, Victória Lisboa

O UOL enviou mensagem para o advogado de Igor para saber o seu posicionamento e aguarda retorno. A matéria será atualizado em caso de resposta.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.