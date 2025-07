Motociata com presença de Bolsonaro em Brasília tem faixa em apoio a Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de motociata na tarde de hoje em Brasília. No local da concentração manifestantes seguravam cartazes de apoio a Donald Trump.

O que aconteceu

Mesmo com cautelares, Bolsonaro resolveu participar de ato. Evento contou com apoio do PL, partido do ex-presidente, que atualmente está de tornozeleira eletrônica e sem poder usar as redes sociais por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro participou da motociata de carro. Ele enfrenta restrições por causa da última cirurgia, realizada em abril, e seria um risco uma eventual queda.

O ex-presidente ficou pouco tempo no evento de motos. Ele tirou fotos com apoiadores, foi colocado nos ombros de militantes e não deu entrevistas.

A ida de Bolsonaro reacende a possibilidade de prisão. O ex-presidente não pode utilizar postagens de terceiros para burlar a determinação de usar as redes. Na semana passada, quando exibiu a tornozeleira no Congresso, Moraes pediu explicações da defesa do ex-presidente.

A motociata ocorre em uma semana decisiva para o bolsonarismo. O ato ocorre no num evento popular de motos de Brasília. Protestos foram convocados nas capitais e polos regionais para pressionar o Congresso a livrar Bolsonaro da cadeia.

Os atos ocorrem no domingo, dia anterior ao fim do recesso parlamentar. Os bolsonaristas querem encher as ruas para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) a aprovarem a anistia.

Nenhum deles se mostra simpático à proposta. Além disso, ambos foram ameaçados por Eduardo Bolsonaro. O deputado que está nos Estados Unidos disse que vai trabalhar por sanções à dupla se o processo criminal contra seu pai não for anulado.

As manifestações ocorrem em momento delicado para oposição. Eduardo é associado ao tarifaço imposto por Donald Trump e a popularidade do bolsonarismo paga o preço, sendo acusados até de não serem patriotas.

A força popular é a maneira encontrada para reverter a situação. A motociata é uma maneira de incentivar as pessoas a irem às ruas no domingo. Buzinaços promovidos por deputados federais estão sendo organizados desde a semana passada.

29.jul.2025 - Homem segura cartaz em apoio a Bolsonaro e ao presidente dos EUA, Donald Trump, em motociata em Brasília; ex-presidente participou Imagem: Felipe Pereira/UOL

Apoio de 'patriotas' a favor de Trump

Apoiadores que de auto declaram patriotas seguram cartaz de apoio a Trump. Anderson Farias, 67 anos, mandou fazer um cartaz associando os dois políticos que mais admira: Jair Bolsonaro e Donald Trump.Ele afirma que com o tarifaço Trump está ajudando o Brasil a se livrar da dupla comunista Alexandre Moraes e Lula, este último um sósia na sua opinião.

Formado em publicidade, Anderson fez como adolescente que torcem por casais. Ele juntou os nomes e criou o "Bolsotrump" e o "Trumponaro".

O cartaz foi exibido com orgulho na motociata que Bolsonaro participa hoje em Brasília. A atitude das pessoas foi de admiração a Anderson e várias pessoas tiraram fotos com ele.

O publicitário é filiado ao PL. Ele mora em Goiânia e saiu cedo de casa para ver Bolsonaro. Não é a primeira vez. Já houve viagens ao Rio e São Paulo.

Anderson declara que sempre atende ao chamado do capitão. Ele gosta do ex-presidente porque é um combatente do comunismo.

A admiração de hoje contrasta com a atitude dos deputados da oposição. Na semana passada, uma bandeira exaltando Trump foi mostrada numa coletiva na Câmara e houve ordem para escondê-la.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estava no local e não mandou esconder a faixa. Ela foi exibida quando o ex-presidente caminhava entre militantes.

O Bolsonarismo é criticado por causa do tarifaço. O motivo é Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dizer que está trabalhando por sanções ao Brasil.