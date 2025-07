Moraes reduz 66 dias da pena de mecânico que quebrou relógio no 8/1

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), reduziu em 66 dias a pena do mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado por quebrar um relógio histórico durante os atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Moraes aceitou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para reduzir a pena do mecânico. Segundo a procuradoria, ficou comprovado que Ferreira trabalhou e fez atividades de leitura na cadeia.

Mecânico trabalhou 187 dias dentro da cadeia, exercendo trabalho de limpeza e manutenção. Pela lei, três dias de trabalho diminuem um dia da pena. No caso de Ferreira, ele tem direito a um desconto de 62 dias da pena.

Ferreira apresentou quatro resenhas de livros, segundo a defesa dele. Ele leu e fez análise de "O Mulato", "Memórias de Um Sargento de Milícias", "Uma História de Amor" e "Laranja da China".

Contudo, a PGR afirma que só uma resenha literária foi apresentada e aprovada pela comissão que valida as leituras. Com isso, apenas quatro dias de pena foram diminuídos da pena — já que cada livro lido dá direito a diminuir quatro dias de detenção.

Em junho de 2024, o mecânico foi condenado a 17 anos de prisão por cinco crimes diferentes. São eles: abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ele cumpriu, até agora, dois anos, cinco meses e 26 dias da pena.

Mecânico foi solto por engano em junho

Ferreira foi solto em 18 de junho por decisão do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG). Ele foi preso novamente em 20 de junho, dois dias após a soltura.

Moraes afirmou que decisão que libertou mecânico contraria lei. O ministro argumentou que um juiz de primeira instância não tem competência para deliberar sobre o regime prisional dos réus do 8 de janeiro de 2023, cujos processos são conduzidos pelo STF.

Juiz foi ouvido pela PF (Polícia Federal) por suposta prática do crime de desobediência. Segundo a decisão de Migliorini, que concedeu progressão para o regime semiaberto, o réu havia cumprido a fração necessária para receber o benefício, não teria cometido nenhuma falta grave e apresentava "boa conduta carcerária".

Houve "equívoco" no sistema da vara de execuções penais, segundo o juiz. Por isso, segundo ele, teria classificado o processo como de origem da própria vara, e não do STF. Migliorini afirmou que o processo ganhou um número do tribunal e começou a seguir o fluxo normal de tramitação, sem que houvesse qualquer ressalva ou observação quanto à competência da Suprema Corte.